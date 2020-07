O referendo na Rússia sobre uma reforma constitucional no país terminou nesta quarta-feira, 1, com resultados favoráveis ao presidente Vladimir Putin. A reforma, entre outras mudanças, autoriza o presidente a permanecer no cargo até 2036.

Cerca de 73% dos eleitores votaram a favor da reforma. Os números seguem na linha de pesquisas anteriores de boca de urna, que apontavam em torno de 70% a favor.

O resultado foi anunciado pelas autoridades eleitorais russas cinco horas antes do fim do referendo, segundo a imprensa local, o que gerou críticas por parte da oposição ao governo Putin.

A mudança permite a Putin continuar no poder por mais 12 anos depois que seu atual mandato acabar, em 2024. Na prática, o presidente dirige a Rússia há 20 anos, alternando períodos como primeiro-ministro e como presidente desde 1999.

Se continuar vencendo as eleições até 2036 como as novas regras lhe autorizam, Putin poderá bater o recorde do ditador Josef Stalin, que comandou a antiga União Soviética por 29 anos.

Grupos de oposição também afirmam que suas próprias pesquisas de boca de urna tiveram resultados menores, com um empate em Moscou e derrota na cidade natal do presidente, São Petersburgo (onde as pesquisas da oposição mostram 57% contra a reforma).

O apoio a Putin, contudo, ainda é alto na Rússia. O Levada Centre, considerado o instituto de pesquisa mais independente do país, aponta que 59% da população confia em Putin.

Outra crítica ao referendo foi que, ao todo, foram feitas 206 emendas na Constituição, sendo o maior mandato de Putin apenas uma delas. Mas a votação só permitia uma resposta de sim ou não para todo o conjunto de alterações.

Coronavírus na Rússia

Putin também foi criticado por manter o referendo mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. A Rússia é um dos países onde o número de contágios mais crescem e é hoje o terceiro país com mais casos, atrás de Brasil e Estados Unidos.

A Rússia tem hoje mais de 653.000 casos. Em mortes, é o 12º país, com 9.521 vítimas fatais.