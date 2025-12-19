Putin nega ter rejeitado plano de paz de Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou nesta sexta-feira, 19, que tenha rejeitado o plano de paz para a Ucrânia apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso é absolutamente incorreto e não tem nenhum fundamento. A bola encontra-se totalmente do lado dos nossos adversários ocidentais, principalmente do chefe do regime de Kiev e de seus patrocinadores europeus", afirmou Putin.

O discurso foi realizado no contexto da unificação da "Linha Direta" com o encontro anual de Putin com jornalistas, eventos em que o presidente russo responde a perguntas da população e da imprensa. O centro responsável pela coleta das perguntas recebeu mais de 2,7 milhões de mensagens este ano, superando os números do ano passado.

Tentativas de negociação e futuro das conversas de paz

Sobre as negociações de paz com a Ucrânia, Putin relembrou que, durante a cúpula de agosto no Alasca, "praticamente aceitamos as propostas do presidente Trump", após solicitações de emissários da Casa Branca para fazer "certas concessões".

O presidente russo destacou os esforços de Trump para resolver o conflito, afirmando que ele age de maneira sincera para pôr fim à guerra.

Putin também afirmou que, caso as negociações diplomáticas fracassem, a Rússia buscará recuperar seus "territórios históricos" na Ucrânia por meios militares.

Além disso, o Kremlin reiterou sua rejeição à ideia de destacar tropas da OTAN na Ucrânia como uma garantia de segurança após o fim do conflito.

Em relação ao andamento das negociações, o Kremlin confirmou que, no próximo fim de semana, uma delegação russa se reunirá com representantes da Casa Branca para discutir os resultados das negociações realizadas em Berlim com os ucranianos e europeus.

*Com informações da EFE