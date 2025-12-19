Economia da Rússia crescerá apenas 1% em 2025, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira, 19, que a economia do país crescerá apenas 1% em 2025, o quarto ano da guerra na Ucrânia.

Em pronunciamento à imprensa e à população, o líder russo reconheceu uma desaceleração no crescimento econômico e destacou que, nos últimos três anos, o Produto Interno Bruto (PIB) russo teve um aumento total de 9,7%.

Putin comparou o desempenho da economia russa ao da zona do euro, que, segundo ele, cresceu 3,1% no mesmo período. O presidente explicou que a desaceleração é um resultado "consciente" do governo e do Banco Central da Rússia, que visam controlar a inflação.

"Devemos destacar que estamos solucionando esta tarefa em termos gerais, já que estabelecemos o objetivo de reduzir a inflação para pelo menos 6%", afirmou Putin, antecipando que o indicador final deve ficar entre 5,7% e 5,8%.

Desaceleração como 'preço' para qualidade econômica

Apesar do crescimento mais modesto, Putin afirmou que a redução do ritmo de crescimento é o "preço a pagar para conservar a qualidade da economia e os indicadores macroeconômicos". Segundo o presidente russo, a produção industrial no país também crescerá 1% em 2025, mas a indústria de processamento teve um desempenho mais robusto, avançando 3,1%.

O líder ainda disse que o déficit do orçamento federal em 2025 é de 2,6%, com previsões de queda para 1,6% em 2026. Entretanto, o presidente não detalhou os gastos militares do ano, apesar de ter reconhecido que as sanções dos Estados Unidos contra as maiores petrolíferas russas impactaram as exportações de óleo bruto, que caíram 35% em novembro.

O impacto das sanções econômicas também se reflete no setor energético, com as exportações de petróleo da Rússia diminuindo consideravelmente. Além disso, o Ministério da Defesa da Rússia revelou que o Estado gastou cerca de US$ 140 bilhões na campanha militar na Ucrânia em 2025, o que representa 5,1% do orçamento federal.

*Com informações da EFE