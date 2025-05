Putin exige que expansão da Otan seja interrompida para declarar paz na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, impôs condições para encerrar a guerra na Ucrânia e exige que líderes ocidentais assumam o compromisso de interromper a expansão da Otan para o leste por escrito. As informações foram confirmadas por fontes ouvidas pela agência internacional Reuters.

Além da Ucrânia — que, segundo as exigências, deve se declarar neutra —, Putin quer impedir a entrada de países como Geórgia e Moldávia na OTAN. Ele também cobra o levantamento parcial das sanções ocidentais, uma solução para os ativos russos congelados no Ocidente e garantias legais de proteção para russos étnicos que vivem na Ucrânia.

De acordo com as fontes, Putin está disposto a negociar a paz, mas dentro das condições rígidas que estabeleceu. Um memorando está sendo redigido pela Rússia para formalizar um possível acordo de cessar-fogo, como conversado com Donald Trump na última semana.

Kiev e governos europeus afirmam que a Rússia está apenas ganhando tempo com negociações diplomáticas enquanto avança tropas militares ao leste da Ucrânia. Atualmente, Moscou controla cerca de 20% do território ucraniano, incluindo partes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv e Sumy.

No início da semana, Trump afirmou que Putin está “absurdamente LOUCO” e que não demonstra disposição para encerrar o conflito. O presidente norte-americano também sinalizou novas sanções contra Moscou após o maior ataque aéreo registrado desde o início da guerra.