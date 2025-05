Mais de mil oficiais da Força Aérea de Israel assinam carta contra guerra

Cerca de 1,2 mil oficiais da Força Aérea de Israel, incluindo reservistas e militares da ativa, assinaram na terça-feira, 27, uma carta aberta endereçada ao governo e ao comando do Estado-Maior israelense, pedindo o fim da guerra na Faixa de Gaza. Em um tom crítico que ganha cada vez mais apoiadores no país, os militares argumentam que o conflito se transformou em uma guerra política, e que não serve mais aos propósitos de segurança nacional do Estado judeu.

"Continuar a guerra vai contra a vontade da esmagadora maioria da opinião pública, resultará na morte de reféns, soldados das FDI e civis inocentes, e pode até levar à prática de crimes de guerra. [...] esta é uma guerra para preparar a ocupação de Gaza e visa implementar a visão messiânica de uma pequena minoria na sociedade israelense", diz um trecho da carta antecipado pelo jornal israelense Haaretz. "Nossa existência como sociedade e como país é condicionada pela crença na justiça do nosso caminho, garantias mútuas, defesa dos valores da moral judaica e um profundo compromisso com a vida humana".

O recado dos militares está em sintonia com uma mudança de tom que vem crescendo em diferentes setores da sociedade israelense, sobretudo após a retomada e intensificação das ações militares em Gaza e dos alertas sobre a escassez de alimentos e insumos básicos emitidos por organizações que trabalham no enclave palestino. Em uma pesquisa recente realizada pelo Canal 12, o mais popular do país, 61% dos entrevistados disseram querer o fim da guerra e o retorno dos reféns, enquanto apenas 25% afirmaram estar a favor da expansão das ações militares e da ocupação do enclave — propostas defendidas pelo Gabinete de Netanyahu.

Críticas em Israel à guerra em Gaza não são propriamente um novidade. Pouco depois da onda inicial de apoio à ofensiva militar em resposta ao atentado terrorista do Hamas, em 7 de outubro de 2023, uma série de grupos da sociedade civil passaram a argumentar que interromper o conflito e trazer os reféns de volta para casa por meio de negociação deveria ser a prioridade, e não uma vitória militar a qualquer custo. Ainda em junho de 2024, o ex-diretor do Shin Bet e chefe da Marinha israelense, Ami Ayalon, defendeu essa visão em uma entrevista à jornalista americana Christiane Amanpour, da CNN.

— Após o 7 de outubro, nós tínhamos que ir para a guerra, porque depois do massacre e etc, era uma guerra de Defesa. Mas a posição de não discutir o dia seguinte, qual o sentido? Quando você manda seu jovens para matar, e muitos deles vão morrer, e diz que não há um objetivo político para a guerra, imediatamente o que acontece? A guerra vira o fim, não o meio. O objetivo em si — disse Ayalon. — Nós sabemos como começar uma guerra, mas esse governo não sabe e não quer acabar essa guerra.

Entre a declaração do ex-diretor da inteligência israelense e o momento atual do conflito, uma série de vozes destacadas e movimentos de setores da sociedade israelense passaram a defender o fim da guerra e a criticar frontalmente o governo, em termos mais contundentes.

Isaac Herzog (presidente de Israel)

Ainda em março, pouco depois do governo israelense anunciar que abandonaria os termos do cessar-fogo, o presidente de Israel, Isaac Herzog, criticou abertamente o governo pela decisão de retomar as ações militares em Gaza — no país, o presidente exerce funções apenas de Estado, com o primeiro-ministro liderando o governo. Durante uma palestra na Universidade de Tel Aviv, o presidente disse estar "em choque" com o fato dos reféns não serem mais uma prioridade.