Putin é o grande vencedor após discussão de Trump com Zelensky, diz Eurasia

A duríssima reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, resultou em um grande vencedor: o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A análise é do presidente e fundador da consultoria de assuntos geopolíticos Eurasia, Ian Bremmer.

"O maior vencedor do embate entre Trump e Zelenskyy no Salão Oval hoje: Vladimir Putin", escreveu Bremmer no X, antigo Twitter, logo após as imagens das discussões de Trump, seu vice, J.D. Vance, e Zelensky circularem na mídia e na internet.

Em uma série de posts sobre a reunião, o analista político ponderou que o encontro de hoje selou o fim de um processo de três anos de apoio de ambos os partidos norte-americanos, Democrata e Republicano, e de coordenação do Tratado do Atlântico Norte (Otan, em inglês) para defender a Ucrânia.

"Três anos de apoio bipartidário dos EUA e de coordenação da Otan à Ucrânia foram decisivamente rejeitados hoje pelo presidente dos EUA", apontou. "O melhor dia para Putin desde o início da guerra. E o pior para a aliança da Otan."

Ele também comentou a reação da embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, que levou as mãos ao rosto, em um sinal de desaprovação, durante o bate-boca entre os chefes de Estado.

"Nesse ritmo, me pergunto por quanto tempo ainda haverá relações diplomáticas", complementou Bremmer.

ukrainian ambassador to united states in response to trump statements at this rate, wonder how long there will be diplomatic relations

Na avaliação do fundador da Eurasia, Putin não precisa se envolver diretamente com Zelensky porque, agora, os "americanos estão fazendo o trabalho por ele".

"Certamente o Kremlin está surpreso com o quão diretamente o presidente Trump está disposto a confrontar Zelensky", avaliou, acrescentando que nunca se havia visto um "presidente americano humilhar publicamente um aliado em tempos de guerra dessa forma antes".

"Tão chocante quanto o discurso de Vance em Munique, mas desta vez diretamente pelo presidente dos EUA", prosseguiu o analista.

Hostilidade no Salão Oval

Trump teve uma discussão tensa com Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, nesta sexta-feira, 28. Trump acusou o presidente da Ucrânia de "brincar" com a vida de milhões de pessoas e com uma "Terceira Guerra Mundial".

Após 30 minutos de declarações à mídia, as tensões aumentaram quando o presidente dos EUA disse que Zelensky não estava em posição de ditar condições relacionadas à guerra. "Ou você faz acordo, ou estamos fora", disse Trump.

O vice-presidente americano, J.D. Vance, que também estava presente, chamou Zelensky de "desrespeitoso", durante o encontro acalorado. "Eu assinei um acordo para o cessar-fogo em 2019", falou o ucraniano, mas ele acusou Putin de violar os termos ao lançar a invasão de 2022.

"Ele não fez isso [o acordo para parar as hostilidades]. Que tipo de diplomacia você está tratando aqui?", falou Zelensky ao vice-presidente.

O norte-americano rebateu: "Eu acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar contestar isso na frente da mídia dos EUA".