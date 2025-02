"De que diplomacia você está falando?": a defesa de Zelensky às críticas de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teve uma discussão tensa com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca, nesta sexta-feira, 28. Trump acusou o presidente da Ucrânia de "brincar" com a vida de milhões de pessoas e com uma "Terceira Guerra Mundial".

Em outro momento do encontro, Zelensky rebateu o vice-presidente J.D. Vance.

"Eu assinei um acordo para o cessar-fogo em 2019", falou o ucraniano, que em seguida acusou Putin de violar os termos ao lançar a invasão de 2022.

"Ele não fez isso [o acordo para parar as hostilidades]. De que tipo de diplomacia você está falando?", falou Zelensky ao vice-presidente J.D. Vance.

O norte-americano rebateu: "Eu acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar contestar isso na frente da mídia dos EUA".

Após 30 minutos de declarações à mídia, as tensões aumentaram quando o presidente dos EUA disse que Zelensky não estava em posição de ditar condições relacionadas à guerra. "Ou você faz acordo, ou estamos fora", disse Trump.

O americano chamou Zelensky ainda de "desrespeitoso" durante o encontro acalorado.

It took me 30 seconds to find at least ten postings from Zelensky directly thanking the United States for their support. There are many more.

This is pure BS. https://t.co/YY33kmyLIB pic.twitter.com/hCBFIQVo1N

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) February 28, 2025