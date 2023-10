Programa Alimentar da ONU: 1,8 milhão de pessoas sofrem de insegurança alimentar na Palestina

A guerra entre Israel e Hamas, que levou ao fechamento das fronteiras e pontos de controle entre a Cisjordânia e Gaza, agrava a crise humanitária na região. A população que já sofre com os ataques agora também está sem acesso a alimentos, água e abastecimentos essenciais, já que todas as fronteiras e pontos de controle estão fechados, segundo o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP, na sigla em inglês). O WFP informa que 1,8 milhão de pessoas sofrem de insegurança alimentar na Palestina e mais de 750 mil estão gravemente inseguras em termos alimentares.

O programa tem apelado para a criação de corredores humanitários que facilitem a entrada de ajuda e assistência humanitária em Gaza e a passagem segura e desobstruída de seu pessoal e produtos essenciais.

Desde o início da crise, a organização atua no local do conflito e já forneceu assistência alimentar e monetária a 522 mil palestinos. O WFP planeja distribuir alimentos prontos para consumo e dinheiro para mais de 800 mil pessoas afetadas nos próximos 30 dias. Em nota, a organização reforça que necessita de um montante imediato de US$ 17,3 milhões durante as próximas quatro semanas para fornecer esta assistência de emergência.

Abaixo, uma atualização das ações do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (WFP) na faixa de Gaza e Cisjordânia:

Distribuição de alimentos

Na segunda-feira, 9, o WFP, juntamente com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), distribuiu alimentos prontos para consumo a 73 mil pessoas.

As distribuições são feitas diariamente para pessoas deslocadas em abrigos em Gaza, em meio a preocupações de que a cidade esteja ficando sem recursos críticos como alimentos, água e eletricidade, com infraestruturas danificadas impedindo gravemente a produção de alimentos e as redes de distribuição;

Envio de dinheiro

O WFP também irá iniciar a distribuição de transferências em dinheiro a 164 mil pessoas em Gaza e na Cisjordânia. Os vouchers eletrônicos podem ser trocados por alimentos em lojas locais. O WFP está preocupado com a disponibilidade de alimentos nas lojas locais, uma vez que os suprimentos estão acabando e todas as fronteiras estão fechadas;

300 mil pessoas devem receber apoio

Nesta sexta-feira, 13 de outubro, 135 mil pessoas em abrigos receberam pão fresco, afirma a WFP.

Nos próximos dias, enquanto se aguarda a reposição das reservas alimentares através da abertura de corredores humanitários, o WFP distribuirá alimentos a 300 mil pessoas nas comunidades de acolhimento e disponibilizará plataformas baseadas em dinheiro aos parceiros humanitários.

Palestinos sofrem com insegurança alimentar

