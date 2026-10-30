Simple Plan abre venda de ingressos para shows no Brasil; veja preços e onde comprar

Simple Plan: banda canadense fará três shows em maio de 2027, com ingressos à venda pela Eventim. (Reprodução)
Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 12h00.
O Simple Plan abriu nesta sexta-feira, 30, a venda geral de ingressos para os três shows que fará no Brasil em maio de 2027. A banda canadense passará pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo com a turnê The Bigger Than You Think! South America Tour, que celebra seus 25 anos de carreira.
Os ingressos são vendidos pela Eventim, com preços a partir de R$ 97,50 na meia-entrada para o Rio de Janeiro e R$ 107,50 para Curitiba e São Paulo.
O All Time Low e a banda brasileira Supercombo farão a abertura das três apresentações. Já Fresno, Set It Off e Di Ferrero também participam dos shows em Curitiba e São Paulo.
A turnê começa em 13 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Depois, segue para a Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15, e termina no Nubank Parque, em São Paulo, em 16 de maio.
O retorno acontece três anos depois da última passagem da banda pelo país, em 2024, quando participou da primeira edição da I Wanna Be Tour.
Os valores variam de acordo com a cidade e o setor escolhido. Confira os preços de inteira e meia-entrada:
A venda geral começa às 12h desta sexta-feira, 30 de outubro, pelo site da Eventim.
A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou em 28 de outubro e terminou nesta sexta-feira, às 10h.
Clientes do banco têm direito a 15% de desconto no valor dos ingressos inteiros, conforme as condições da promoção e a disponibilidade. Também é possível parcelar compras feitas com cartão Itaú em até três vezes sem juros.
O limite informado pela organização é de quatro ingressos por CPF para o benefício de desconto.
Os ingressos também poderão ser adquiridos nas bilheterias oficiais, sem taxa de conveniência, conforme as regras de cada local.
Rio de Janeiro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), na Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. Atendimento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, com exceções em feriados e dias de eventos.
Curitiba: Hard Rock Café Curitiba, na Rua Buenos Aires, 50, Batel. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h. A organização informa possibilidade de taxa de processamento.
São Paulo: até 1º de novembro, a bilheteria funciona no Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Nesta sexta-feira, 30, o atendimento será das 13h às 18h. Nos demais dias de funcionamento, o horário informado é das 10h às 17h.
A partir de 3 de novembro, o atendimento em São Paulo passa para a bilheteria A do Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, em Perdizes, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, com exceções previstas pela organização.
A turnê celebra os 25 anos de carreira do grupo, que ganhou projeção internacional com o álbum No Pads, No Helmets... Just Balls, lançado em 2002.
O repertório deverá reunir sucessos como 'I'm Just a Kid' e 'Welcome to My Life', além de músicas menos frequentes nas apresentações da banda.
Em comunicado, o Simple Plan afirmou que todas as cidades receberão um show completo da banda como atração principal.
O grupo também destacou a relação com o público brasileiro. Sua primeira apresentação no país aconteceu em 2005, no Rio de Janeiro, e a visita mais recente foi em 2024.
Na última passagem, a banda chegou a publicar uma versão de 'Welcome to My Life' intitulada 'Welcome to Brasil', em homenagem aos fãs locais.