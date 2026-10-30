Simple Plan abre venda de ingressos para shows no Brasil; veja preços e onde comprar

O Simple Plan abriu nesta sexta-feira, 30, a venda geral de ingressos para os três shows que fará no Brasil em maio de 2027. A banda canadense passará pelo Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo com a turnê The Bigger Than You Think! South America Tour, que celebra seus 25 anos de carreira.

Os ingressos são vendidos pela Eventim, com preços a partir de R$ 97,50 na meia-entrada para o Rio de Janeiro e R$ 107,50 para Curitiba e São Paulo.

O All Time Low e a banda brasileira Supercombo farão a abertura das três apresentações. Já Fresno, Set It Off e Di Ferrero também participam dos shows em Curitiba e São Paulo.

A turnê começa em 13 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Depois, segue para a Arena da Baixada, em Curitiba, no dia 15, e termina no Nubank Parque, em São Paulo, em 16 de maio.

Quando serão os shows do Simple Plan no Brasil?

13 de maio de 2027 (quinta-feira): Rio de Janeiro, no Qualistage — abertura com All Time Low e Supercombo;

Rio de Janeiro, no Qualistage — abertura com All Time Low e Supercombo; 15 de maio de 2027 (sábado): Curitiba, na Arena da Baixada — abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo;

Curitiba, na Arena da Baixada — abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo; 16 de maio de 2027 (domingo): São Paulo, no Nubank Parque — abertura com All Time Low, Fresno, Set It Off, Di Ferrero e Supercombo.

O retorno acontece três anos depois da última passagem da banda pelo país, em 2024, quando participou da primeira edição da I Wanna Be Tour.

Quanto custam os ingressos do Simple Plan?

Os valores variam de acordo com a cidade e o setor escolhido. Confira os preços de inteira e meia-entrada:

Rio de Janeiro — 13 de maio

Poltronas: R$ 97,50 (meia) e R$ 195 (inteira);

R$ 97,50 (meia) e R$ 195 (inteira); Poltrona A: R$ 132,50 (meia) e R$ 265 (inteira);

R$ 132,50 (meia) e R$ 265 (inteira); Pista: R$ 162,50 (meia) e R$ 325 (inteira);

R$ 162,50 (meia) e R$ 325 (inteira); Pista Premium: R$ 272,50 (meia) e R$ 545 (inteira);

R$ 272,50 (meia) e R$ 545 (inteira); Camarote C: R$ 357,50 (meia) e R$ 715 (inteira);

R$ 357,50 (meia) e R$ 715 (inteira); Camarote B: R$ 377,50 (meia) e R$ 755 (inteira);

R$ 377,50 (meia) e R$ 755 (inteira); Camarote A: R$ 397,50 (meia) e R$ 795 (inteira).

Curitiba — 15 de maio

Cadeira Superior: R$ 107,50 (meia) e R$ 215 (inteira);

R$ 107,50 (meia) e R$ 215 (inteira); Pista: R$ 187,50 (meia) e R$ 375 (inteira);

R$ 187,50 (meia) e R$ 375 (inteira); Cadeira Inferior: R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira);

R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira); Lounge Premium: R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira);

R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira); Pista Premium: R$ 287,50 (meia) e R$ 575 (inteira).

São Paulo — 16 de maio

Cadeira Superior: R$ 107,50 (meia) e R$ 215 (inteira);

R$ 107,50 (meia) e R$ 215 (inteira); Pista: R$ 187,50 (meia) e R$ 375 (inteira);

R$ 187,50 (meia) e R$ 375 (inteira); Cadeira Inferior: R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira);

R$ 237,50 (meia) e R$ 475 (inteira); Pista Premium: R$ 287,50 (meia) e R$ 575 (inteira).

Como comprar ingressos para o Simple Plan?

A venda geral começa às 12h desta sexta-feira, 30 de outubro, pelo site da Eventim.

A pré-venda exclusiva para clientes Itaú começou em 28 de outubro e terminou nesta sexta-feira, às 10h.

Clientes do banco têm direito a 15% de desconto no valor dos ingressos inteiros, conforme as condições da promoção e a disponibilidade. Também é possível parcelar compras feitas com cartão Itaú em até três vezes sem juros.

O limite informado pela organização é de quatro ingressos por CPF para o benefício de desconto.

Os ingressos também poderão ser adquiridos nas bilheterias oficiais, sem taxa de conveniência, conforme as regras de cada local.

Onde ficam as bilheterias oficiais?

Rio de Janeiro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), na Rua das Oficinas, s/n, Engenho de Dentro. Atendimento de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, com exceções em feriados e dias de eventos.

Curitiba: Hard Rock Café Curitiba, na Rua Buenos Aires, 50, Batel. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h. A organização informa possibilidade de taxa de processamento.

São Paulo: até 1º de novembro, a bilheteria funciona no Espaço Unimed, na Rua Tagipuru, 795, Barra Funda. Nesta sexta-feira, 30, o atendimento será das 13h às 18h. Nos demais dias de funcionamento, o horário informado é das 10h às 17h.

A partir de 3 de novembro, o atendimento em São Paulo passa para a bilheteria A do Nubank Parque, na Rua Palestra Itália, 200, em Perdizes, de terça-feira a sábado, das 10h às 17h, com exceções previstas pela organização.

O que esperar dos shows do Simple Plan no Brasil?

A turnê celebra os 25 anos de carreira do grupo, que ganhou projeção internacional com o álbum No Pads, No Helmets... Just Balls, lançado em 2002.

O repertório deverá reunir sucessos como 'I'm Just a Kid' e 'Welcome to My Life', além de músicas menos frequentes nas apresentações da banda.

Em comunicado, o Simple Plan afirmou que todas as cidades receberão um show completo da banda como atração principal.

O grupo também destacou a relação com o público brasileiro. Sua primeira apresentação no país aconteceu em 2005, no Rio de Janeiro, e a visita mais recente foi em 2024.

Na última passagem, a banda chegou a publicar uma versão de 'Welcome to My Life' intitulada 'Welcome to Brasil', em homenagem aos fãs locais.