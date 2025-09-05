Madeleine McCann: autoridades temem fuga de suspeito do desaparecimento

Autoridades policiais alemãs expressaram, na quinta-feira, 4, a preocupação de que o principal suspeito do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann em 2007 deixará a prisão em breve.

Os promotores acreditam que Christian Brueckner, de 48 anos, matou a menina de três anos em um resort português em um caso de desaparecimento que repercutiu em todo o mundo e continua sem solução. O temor das autoridades é de que, caso seja solto, ele fuja do país.

Sem provas suficientes para apresentar acusações contra o suspeito, eles estão desamparados, pois Brueckner, mesmo com histórico de crimes sexuais violentos, deve ser libertado de uma prisão alemã no próximo dia 17.

O promotor-chefe do caso, Christian Wolters, disse à AFP que acredita que o homem a quem as autoridades alemãs se referem como Christian B. continua sendo "fundamentalmente perigoso". Um especialista psiquiátrico que o avaliou recentemente concluiu que "outros crimes sexuais são esperados".

"Ele não passou por nenhuma terapia ou tratamento similar na prisão, o que significa que, do nosso ponto de vista, devemos presumir que ele reincidirá", disse Wolters.

Os promotores impuseram condições para a libertação de Brueckner, como usar uma tornozeleira eletrônica e informar onde ele mora. Mas mesmo que sejam concedidas, ele será "basicamente um homem livre", disse Wolters.

"Presumo que ele deixará a Alemanha. Por conta de toda a repercussão da mídia, para não ter que enfrentar isso o tempo todo", disse Wolters.

Brueckner negou qualquer envolvimento no caso Maddie. Seu advogado de defesa não respondeu quando contatado pela AFP esta semana.