Esses são os 5 destinos mais atrativos para viver a aposentadoria no exterior

A aposentadoria deixou de ser apenas um marco doméstico e vem se transformando em uma jornada global. Segundo o Global Retirement Report 2025, estudo que avaliou 44 países com programas de vistos de renda passiva e aposentadoria, cresce o número de pessoas que buscam qualidade de vida, segurança e benefícios fiscais fora de seus países de origem.

O levantamento, que analisou 20 indicadores agrupados em seis dimensões — como qualidade de vida, cidadania, economia, tributação, segurança e integração — revelou os destinos mais promissores para quem deseja se estabelecer no exterior.

Portugal no topo do ranking

Pelo segundo ano consecutivo, Portugal aparece como o destino mais atrativo para aposentados, seguido por Ilhas Maurício, Espanha, Uruguai e Áustria.

Os países se destacaram por oferecer alta qualidade de vida, bom sistema de saúde, políticas inclusivas de cidadania e programas fiscais favoráveis.

Além da qualidade dos serviços médicos e do ambiente seguro, Portugal e Espanha chamam a atenção por regimes tributários especiais no sul da Europa. Já o Uruguai aparece como destaque regional nas Américas, combinando proximidade geográfica com estabilidade e integração social.

Qualidade de vida e inclusão familiar

Mais de 70% dos países analisados tiveram pontuação acima da média em saúde, meio ambiente e bem-estar geral. Outro destaque é a possibilidade de manter laços familiares: 93% dos programas permitem a entrada de filhos e cerca de um terço estendem o benefício a pais dependentes.

A inclusão é reforçada pela abertura à dupla cidadania em quase todos os países avaliados e pela oferta de caminhos claros para naturalização — metade dos programas concede cidadania em até cinco anos.

Benefícios fiscais e acessibilidade

O estudo também mostra que 61% dos países oferecem vantagens fiscais específicas para aposentados, como isenção de impostos sobre pensões recebidas do exterior ou alíquotas fixas reduzidas. Além disso, 61% exigem renda mensal de até €2.000 e 68% têm custos de inscrição abaixo de €2.000, tornando o processo acessível para além do público de alta renda.

Panorama regional

Europa : referência em qualidade de vida, saúde e mobilidade, com regimes fiscais especiais no sul e excelência médica no oeste.

: referência em qualidade de vida, saúde e mobilidade, com regimes fiscais especiais no sul e excelência médica no oeste. Américas : destaque em custo de vida, eficiência tributária e residência permanente acelerada, com Caribe e América Central oferecendo alívio fiscal imediato.

: destaque em custo de vida, eficiência tributária e residência permanente acelerada, com Caribe e América Central oferecendo alívio fiscal imediato. Ásia : atrai pela flexibilidade de entrada, clima quente e custo acessível.

: atrai pela flexibilidade de entrada, clima quente e custo acessível. África: se diferencia por simplicidade tributária, integração social e diversidade cultural.

Tendência global

O relatório aponta que a migração internacional de aposentados deve crescer nos próximos anos, impulsionada pelo aumento da expectativa de vida e pela busca por novos estilos de vida. Os dados do estudo mostra que a aposentadoria está cada vez mais associada à ideia de escolha, bem-estar e mobilidade global.