Bitcoin cai 5% após Binance sofrer maior ataque hacker da história

O bitcoin opera em forte queda nesta sexta-feira, 30, e retorna aos US$ 76 mil, sua mínima desde 18 de setembro, em meio ao ataque hacker que desviou US$ 6,3 bilhões da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo.

A exchange suspendeu os saques de recursos de seus mais de 300 milhões de usuários globalmente para evitar mais saídas relacionadas ao incidente. As investigações apontam para a invasão do notebook de um engenheiro de DevOps por hackers da Coreia do Norte.

Mesmo assim, a corretora tem desde ontem garantido aos clientes que as contas de usuários estão seguras e que a companhia tem caixa o bastante para cobrir o rombo, por mais que ele exceda o fundo de reserva que a Binance batizou de SAFU.

Às 11h43 (horário de Brasília) o bitcoin caía 5,4% em um período de 24 horas, cotado a US$ 76.838. O ether, segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, recua 5%, a US$ 2.226; e o BNB, token da Binance Smart Chain, despenca 6,8%, a US$ 696.

Impacto do hack da Binance nas criptomoedas

Segundo Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, é impressionante como os cibercriminosos conseguiram hackear a maior corretora cripto do mundo em 20% da receita anual da empresa. Contudo, o lado positivo foi a velocidade de resposta de parceiros, como as emissoras de stablecoins Tether e Circle, que juntas conseguiram congelar perto de US$ 3 bilhões dos fundos roubados.

"Foram US$ 3 bilhões congelados, existe cerca de US$ 1 bilhão no fundo de reservas SAFU, e o restante do rombo, de US$ 2 bilhões, pode ser coberto com o caixa da companhia", explica Bazan.

O especialista diz que o evento, sem dúvida, é muito negativo para o bitcoin, mas considerando que vem em um momento no qual investidores no mundo todo também estão preocupados com uma possibilidade de estouro da bolha de inteligência artificial no mercado de ações, o desempenho da moeda digital não parece tão ruim.

"Maior hack da história, medo do estouro da bolha de IA, empresas de tecnologia derretendo depois da temporada de resultados, e o bitcoin cai só 4%. Acho que é um sinal de força muito grande. Mostra como o mercado está muito mais forte e reforça que estamos mais com sentimento de início de bull market do que de bear market", avalia.

Gráfico do bitcoin em 30 de outubro de 2026

Rodrigo Gava, CTO da Vultus, lembra que a IA está contribuindo para o aumento nos incidentes cibernéticos, pois a tecnologia permite acelerar o desenvolvimento de código. "Quanto maior a quantidade de serviços publicados, maior também o número de oportunidades para que um invasor encontre vulnerabilidades", diz.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 17,2 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. Foi o quarto pregão consecutivo com entrada de capital neste tipo de fundo.

Os três maiores alvos do fluxo comprador foram o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 12,8 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; o FBTC, da Fidelity, com US$ 10,5 milhões; e o BITB, da Bitwise, com US$ 8,8 milhões.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 105,5 milhões. Este foi o quarto pregão consecutivo com saída de capital dos fundos de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 43 para os 35 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado saiu da zona considerada "neutra" para o predomínio do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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