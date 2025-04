Primeira oração pública pelo Papa anunciada para tarde de segunda-feira

A primeira oração pública pelo Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, ocorrerá na Praça de São Pedro às 19h30 (14h30 de Brasília), anunciou o Vaticano.

Milhares de fiéis devem comparecer à oração do rosário, que será presidida pelo cardeal italiano Mauro Gambetti, informou a secretaria de imprensa da Santa Sé.

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, havia passado 38 dias hospitalizado por uma grave pneumonia e, depois de receber alta em 23 de março, parecia debilitado, embora tenha participado da celebração da Páscoa no domingo.

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. Segundo o Vaticano, o Papa faleceu em sua residência, a Casa Santa Marta, às 7h35 (2h35 do horário no Brasil).

"Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã [horário da Itália], o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", informou o cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Câmara Apostólica.

"Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados", afirmou Farrell. "Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao amor misericordioso infinito do Deus Uno e Trino."

O que aconteceu com o Papa?

Em fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, depois de sofrer por vários dias com um quadro de bronquite.

A condição clínica do pontífice piorou gradualmente, e seus médicos diagnosticaram uma pneumonia bilateral. Ele passou 38 dias no hospital até ser levado à sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta, para continuar sua recuperação.

Nesta madrugada, sua saúde não resistiu e ele faleceu.

Com a morte do Papa, o Vaticano declara a "Sé Vacante", período no qual não há outro líder na Igreja Católica.

Em breve, o Colégio de Cardeais começará o conclave, uma reunião reservada no Vaticano para definir o sucessor de Francisco.

