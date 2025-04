Como foi a última aparição pública do Papa Francisco?

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 88 anos. A última aparição pública do pontífice ocorreu horas antes de seu falecimento, durante a celebração de Páscoa no Vaticano.

Francisco permaneceu por cerca de 20 minutos na sacada da Basílica de São Pedro, acenou para fiéis e desejou “Boa Páscoa”. A participação do Papa argentino era incerta até as primeiras horas de domingo. Francisco havia deixado o hospital há menos de um mês, após internação por pneumonia bilateral.

"Caros irmãos e irmãs, Boa Páscoa", disse Francisco, antes da leitura do discurso por seu mestre de cerimônias.

No texto, o papa reiterou temas centrais de seu pontificado: o desarmamento global, a crítica à repressão política e a defesa das liberdades fundamentais.

“Não há paz possível onde não há liberdade religiosa, liberdade de pensamento e expressão”, afirmou o pontífice no discurso final.

Francisco também alertou para a “crise humanitária dramática e indigna” na Faixa de Gaza e pediu um cessar-fogo imediato, além da libertação de reféns e envio de ajuda humanitária. Manifestou ainda preocupação com o crescimento do antissemitismo em escala global.

"Faço um apelo às partes em conflito: cessem o fogo, libertem os reféns e prestem ajuda às pessoas que estão famintas e anseiam por um futuro de paz", disse a mensagem.

Ao final, surpreendeu os fiéis com um giro no papamóvel, em meio a um Vaticano nublado, mas sem chuvas. A Santa Sé havia informado que a participação dependeria da saúde do pontífice e das condições climáticas.

Only weeks after being gravely ill, Pope Francis is cruising around St. Peter's Square on Easter Sunday in the Popemobile 🇻🇦 pic.twitter.com/eFpGsLJ6U1 — Catholic Arena (@CatholicArena) April 20, 2025

Horas antes de morrer, o papa ainda se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance. O encontro, mantido em caráter reservado, ocorreu meses após críticas do pontífice à política migratória do ex-presidente Donald Trump.

Últimas semanas de Francisco

Francisco, eleito em 2013 como o primeiro papa latino-americano, havia reduzido drasticamente sua agenda na Semana Santa. Pela primeira vez, não participou da Via Sacra na Sexta-feira Santa nem da Vigília Pascal. Seu único compromisso oficial foi uma visita a um presídio em Roma, onde se encontrou com 70 detentos.

No sábado, apareceu brevemente na Basílica de São Pedro para rezar diante da imagem da Virgem Maria e distribuir doces a crianças. Ao ser questionado por jornalistas sobre a celebração da Páscoa, respondeu com dificuldade:

"Estou vivendo da melhor maneira possível", disse.

O que acontece após a morte do Papa?

Com a morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21 de abril, a Igreja Católica entra em um período conhecido como Sé Vacante, de preparativos para as cerimônias funerárias e convocação do conclave para a escolha do novo líder do Vaticano.

Atualmente, 138 cardeais com menos de 80 anos podem participar da eleição, votar e serem eleitos. Desse total, sete são brasileiros.