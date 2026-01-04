Mundo

Supremo da Venezuela determina que vice de Maduro assuma presidência

Decisão contraria declarações de Donald Trump; presidente americano afirma que o país está sob comando dos EUA

Delcy Rodriguez: presidência interina definida pelo Supremo

Da Redação
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09h49.

A Câmara Constitucional do Supremo Tribunal da Venezuela decidiu neste sábado (3) transferir provisoriamente o comando do país para Delcy Rodríguez, após a detenção de Nicolás Maduro em uma operação conduzida pelos Estados Unidos. A medida, segundo a corte, busca preservar o funcionamento do Estado e a administração pública diante da ausência do chefe do Executivo.

No despacho, o tribunal sustenta que a vice assume a Presidência interina para assegurar a continuidade administrativa e a proteção da soberania nacional. A decisão também prevê a abertura de debates internos para definir o enquadramento jurídico a ser adotado enquanto perdurar a ausência forçada de Maduro, com foco na manutenção do governo e das estruturas do Estado.

Maduro e a primeira-dama, Cilia Flores, foram retirados da Venezuela em um navio militar e transportados para os Estados Unidos. Ambos deverão responder a acusações que incluem narcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Ontem, Delcy Rodríguez exigiu publicamente a libertação de Maduro e reiterou que ele segue sendo, em sua visão, o único presidente legítimo do país. A dirigente afirmou que a Venezuela não aceitará qualquer forma de tutela estrangeira.

Do lado americano, o presidente Donald Trump diz que pretende conduzir os rumos da Venezuela. Ao mesmo tempo, disse manter negociações com Rodríguez sobre os próximos passos, sem descartar a possibilidade de uma nova ação militar.

Quem é Delcy Rodríguez

Nascida em Caracas em 18 de maio de 1969, Delcy Rodríguez é uma das figuras centrais do regime chavista. Advogada de formação, comandou o Ministério da Comunicação entre 2013 e 2014, foi chanceler de 2014 a 2017 e presidiu a Assembleia Nacional Constituinte em 2017. Ao escolhê-la como vice, em 2018, Maduro exaltou sua lealdade e trajetória política.

Desde 2013, Rodríguez consolidou influência no núcleo duro do poder venezuelano ao lado do irmão, Jorge Rodríguez, integrando o círculo dirigente frequentemente descrito como a elite política do país.

