Vice-presidente do Irã critica EUA e diz que país 'implorou' por cessar-fogo

O Mohammad Reza Aref, Primeiro-vice-presidente do Irã, afirmou neste domingo, 19, que os Estados Unidos “imploraram” por um cessar-fogo no conflito com o Irã e, em seguida, passaram a adotar uma postura “infantil e contraditória” nas negociações. A declaração ocorre a poucos dias do fim do acordo temporário entre os países, aumentando a incerteza sobre os próximos passos no Oriente Médio.

Segundo o vice-presidente do Irã, os EUA buscaram o cessar-fogo quando estavam sob pressão, mas depois endureceram a posição nas tratativas. As críticas foram feitas durante reunião com altos funcionários do governo e divulgadas pela agência estatal Irna.

O cenário segue tenso com o fim iminente do cessar-fogo, previsto para os próximos dias. Enquanto representantes americanos se deslocam ao Paquistão para novas negociações, o presidente Donald Trump voltou a ameaçar ataques a infraestruturas iranianas caso não haja acordo.

Ao mesmo tempo, o Irã mantém o Estreito de Ormuz fechado, contrariando demandas americanas e ampliando a pressão sobre rotas globais de energia.

Durante a mesma reunião, Aref afirmou que o país pretende manter suas “conquistas de guerra”, citando o controle estratégico da região e classificando as sanções econômicas como ineficazes. Ele também pediu apoio da população iraniana durante o conflito e elogiou os negociadores envolvidos nas tratativas.

Além disso, o governo iraniano aprovou medidas emergenciais para mitigar os impactos da guerra, incluindo apoio a indústrias afetadas e ações para reforçar as reservas agrícolas.