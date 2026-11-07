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Presidente de Israel dará ao líder da oposição a missão de formar governo

Gadi Eisenkot receberá a incumbência no domingo, após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 17h29.

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O presidente de Israel, Isaac Herzog, anunciou que encarregará Gadi Eisenkot, líder do bloco de oposição, de formar o próximo governo do país. A informação foi divulgada pelo gabinete da Presidência neste sábado, 7, segundo a AFP.

Eisenkot foi convidado para um encontro na residência oficial de Herzog no domingo, 8, às 17h, quando receberá formalmente a missão. A decisão ocorre após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro.

“O presidente Herzog convidou Gadi Eisenkot para a residência oficial, onde confiará a ele amanhã, às 17h00, a missão de formar governo”, informou a Presidência em comunicado.

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