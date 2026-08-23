Estado de saúde do rei Harald da Noruega se agrava

O estado de saúde do rei Harald da Noruega, de 89 anos, se agravou neste fim de semana, informou o palácio real neste domingo, 23. O monarca está internado desde a última segunda-feira no Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet).

Harald sofre de anemia hemolítica, um distúrbio causado pela destruição acelerada dos glóbulos vermelhos, que pode provocar sintomas como fadiga, palidez e dificuldade para respirar.

"O estado de saúde de Sua Majestade, o Rei, se agravou durante o fim de semana", afirmou o palácio em comunicado.

Segundo a nota, o monarca recebe antibióticos para tratar uma infecção bacteriana no sangue e "tem respondido bem ao tratamento".

Harald, que assumiu o trono norueguês em 1991, enfrenta há anos diferentes problemas de saúde, mas já declarou que não pretende abdicar.

Nos últimos dias, familiares estiveram no hospital para visitá-lo. De acordo com o jornal norueguês Verdens Gang (VG), a rainha Sonja, o príncipe herdeiro Haakon — que exerce a função de regente durante a ausência do pai —, a princesa Mette-Marit, uma das netas do rei, e sua irmã estiveram no local neste domingo. Nenhum deles falou com a imprensa ao deixar a unidade.

Escândalos na monarquia

A internação ocorreu após Harald apresentar retenção de líquidos relacionada ao tratamento com cortisona. O episódio levou o rei a se afastar de suas funções por duas semanas por motivos de saúde.

O quadro médico surge em um momento delicado para a monarquia norueguesa, que enfrenta questionamentos envolvendo principalmente a princesa herdeira Mette-Marit, mulher de Haakon.

No fim de janeiro, documentos divulgados nos Estados Unidos revelaram uma troca frequente de mensagens entre a princesa e o financista americano Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014, período em que ele já havia sido condenado por crimes sexuais.

Mette-Marit também enfrentou a repercussão dos problemas judiciais de seu filho, Marius Borg Høiby. Filho de um relacionamento anterior ao casamento da princesa com Haakon, em 2001, Høiby, de 29 anos, foi condenado em junho a quatro anos de prisão por dois estupros e outras 32 acusações, incluindo violência contra uma ex-companheira. A defesa recorreu da decisão.

A princesa, de 53 anos, também convive com uma doença pulmonar incurável e passou por um transplante de pulmão em julho.

Os episódios afetaram a imagem da família real, embora a monarquia continue popular no país, em grande parte associada à figura do rei Harald como símbolo de união nacional.