Boca de urna indica vitória de partido governista no Cazaquistão

O partido governista do Cazaquistão venceu com ampla vantagem as eleições legislativas realizadas neste domingo, 23, para a formação de um novo Parlamento unicameral, segundo pesquisas de boca de urna.

Segundo a AFP, o resultado reforça o controle do poder pelo presidente Kasim Yomart Tokaev.

Três pesquisas divulgadas pela televisão estatal atribuíram ao partido Adilet, aliado de Tokaev, entre 70% e 72% dos votos. O desempenho deve garantir à legenda a maioria dos 145 assentos do Parlamento.

A comissão eleitoral informou que a participação chegou a 74,19%, com índices de até 90% em algumas regiões. Cerca de 12,6 milhões dos 20 milhões de habitantes do país estavam aptos a votar.

A nova estrutura legislativa foi criada após mudanças na Constituição aprovadas em março, que extinguiram o Senado e deram lugar a um Parlamento formado por uma única Câmara. Segundo as autoridades, a alteração aumenta o peso do Legislativo. Críticos, porém, afirmam que as mudanças também reforçaram o poder presidencial.

Reformas sob Tokaev

Ex-república soviética, o Cazaquistão mantém aliança com a Rússia e relações próximas com a China. Ao mesmo tempo, seus recursos naturais e sua posição entre a Europa e a Ásia fizeram do país um parceiro relevante para a União Europeia.

Tokaev chegou à Presidência em 2019 e passou a promover um programa de reformas após os distúrbios de 2022, desencadeados por protestos relacionados ao custo de vida. Ao todo, 238 pessoas morreram durante os confrontos.

Aos 73 anos, o presidente afirma que seu governo representa uma ruptura com o antecessor Nursultan Nazarbayev, que comandou o país por três décadas após o fim da União Soviética.

Apesar das reformas, apenas sete partidos, todos considerados mais ou menos leais a Tokaev, foram autorizados a apresentar candidatos na eleição deste domingo. Segundo as pesquisas de boca de urna, cinco deles obtiveram votos suficientes para conquistar representação no novo Parlamento.

Antes da votação, as projeções já apontavam para uma ampla vantagem do Adilet na composição da nova Câmara.