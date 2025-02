Presidente da Suprema Corte permite que os EUA continuem congelando pagamentos de ajuda externa

O presidente da Suprema Corte americana, John Roberts, permitiu temporariamente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continue congelando pagamentos de mais de US$ 1,5 bilhão em trabalhos de ajuda já concluídos – enquanto a Suprema Corte avalia se deve derrubar uma ordem que exigia a liberação de até US$ 2 bilhões.

Antes, um juiz distrital tinha estabelecido como prazo até a 23h59 de quarta-feira para que as agências liberassem fundos para o trabalho de ajuda externa, que foi retido após o decreto de Trump em seu primeiro dia de mandato. O governo do republicano, no entanto, enviou um recurso emergencial à Suprema Corte poucas horas antes do prazo final.

No documento, a administração Trump afirmou que o magistrado havia ultrapassado sua autoridade e inferido nas obrigações do presidente de “fazer julgamentos apropriados de ajuda externa”. O juiz Roberts, então, emitiu uma “suspensão administrativa”, medida provisória destinada a manter o status quo enquanto os juízes analisam a questão.

Embora provisória, a suspensão representou a primeira vitória da administração Trump em meio à enxurrada de casos que a Suprema Corte poderá julgar sobre os decretos do presidente. Em sua decisão, Roberts ordenou que os contestadores apresentassem uma resposta até sexta-feira, e o tribunal provavelmente tomará uma decisão logo depois.

Grupos humanitários afirmam que o congelamento da assistência externa por meio da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) tem causado efeitos “devastadores”, interrompendo centenas de projetos, forçando parceiros do órgão a demitir ou suspender milhares de trabalhadores americanos e colocando em risco de doenças e morte pessoas que dependem da assistência.

Congelamento de ajuda

Em outra medida agressiva feita na quarta-feira para cumprir a ordem do presidente, advogados do governo Trump anunciaram o encerramento de quase 10 mil contratos e subsídios da Usaid e do Departamento de Estado. A decisão surpreendeu diplomatas e trabalhadores humanitários já abalados pelas demissões em massa da agência, que financia programas de alimentação, saúde e desenvolvimento no exterior.

Os cortes representam “um golpe catastrófico para os parceiros implementadores da Usaid e para as populações que eles atendem, provavelmente levando muitos à falência e encerrando para sempre programas essenciais para salvar vidas”, escreveu um grupo de funcionários e parceiros da agência em documento.

Vários trabalhadores humanitários e funcionários da Usaid disseram que pelo menos parte do dinheiro do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids (PEPFAR, na sigla em inglês) foi cortada, incluindo elementos do programa que anteriormente eram considerados essenciais para salvar vidas e estavam isentos do congelamento de ajuda.

Outros contratos encerrados incluíam acordos com equipes de busca e resgate urbano na Virgínia e na Califórnia, que são mobilizadas para áreas afetadas por desastres naturais, como o devastador terremoto que atingiu a Turquia e a Síria há dois anos. Antes, o programa também estava na lista de exceções ao congelamento de ajuda externa.

Relatório detalhado

Os advogados do governo Trump detalharam os cortes em um relatório sobre o progresso da administração no cumprimento da ordem de 13 de fevereiro do juiz distrital Amir Ali. Na decisão, ele determinou que o governo deveria liberar os fundos já prometidos a contratados e beneficiários de subsídios de ajuda externa que trabalham ao redor do mundo e que afirmam que os programas financiados salvam vidas.