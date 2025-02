Homem ganha R$ 635 mil em loteria após sonhar com a quantia exata na madrugada anterior

Ganhar na loteria é um desejo de muitas pessoas, mas, na maioria das vezes, permanece apenas como um sonho distante. No entanto, esse não foi o caso de Robert Hoban, morador da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Enquanto dormia, ele teve uma visão exata do que estava por vir: acertaria os números sorteados e levaria para casa um prêmio de US$ 110 mil (cerca de R$ 635 mil).

Decidido a testar sua sorte, ele adquiriu um bilhete "Quick Pick" de US$ 1 (R$ 5,77) para o sorteio de 16 de fevereiro, por meio da plataforma online da loteria NC Education.

Para sua surpresa, conseguiu acertar todos os cinco números sorteados, um feito impressionante considerando que a probabilidade era de uma em 962.598. Foi apenas na manhã seguinte, dia 17 de fevereiro, que Hoban conferiu o resultado.

“Sonhei que ganharia, e o mais curioso é que acertei exatamente o valor que recebi”, contou Robert Roban ao site da loteria NC Education. “Ainda estou em choque, parece surreal”.

Quando compartilhou a notícia com seus familiares, a reação foi de descrença. “Ninguém levou a sério, acharam que era mais uma das minhas brincadeiras”, relembra, rindo da situação.

Na sexta-feira, 21, Hoban finalmente foi buscar seu prêmio. Após os descontos obrigatórios de impostos federais e estaduais, ele recebeu um montante líquido de US$ 78.925 (aproximadamente R$ 455.973,40).