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Prédio do Consulado do Brasil em Nova York fecha por risco de desabamento

Segundo as autoridades de Nova York, o incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, quando colunas de sustentação de um edifício comercial de 37 andares em reforma começaram a ceder

Nova York: consulado brasileiro na metrópole americana foi evacuado por risco de desabamento (X/Reprodução)

Nova York: consulado brasileiro na metrópole americana foi evacuado por risco de desabamento (X/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de julho de 2026 às 17h59.

Última atualização em 7 de julho de 2026 às 18h06.

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi temporariamente fechado nesta terça-feira, 7, após uma evacuação determinada pelas autoridades da cidade devido ao risco de desabamento de um edifício nas proximidades, na Rua 42, em Manhattan.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que o fechamento ocorreu em razão da ordem de evacuação e que a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão comunicadas assim que possível.

"O Consulado-Geral do Brasil em Nova York encontra-se temporariamente fechado, a partir de hoje, 7/7, em razão da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício nas imediações (Rua 42)", informou o governo brasileiro.

Estrutura de prédio cedeu durante reforma

Segundo as autoridades de Nova York, o incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, quando colunas de sustentação de um edifício comercial de 37 andares em reforma começaram a ceder.

O Corpo de Bombeiros informou que duas vigas entortaram entre o 21º e o 22º andares, provocando o afundamento parcial da estrutura entre os andares 21 e 26.

A pressão sobre a construção também fez alguns tijolos se desprenderem, aumentando o risco de novos desabamentos. Bombeiros, policiais e equipes de emergência isolaram um quarteirão da região, enquanto engenheiros avaliam a estabilidade da estrutura.

Ninguém ficou ferido. Todos os operários deixaram o edifício antes do agravamento da situação. O prédio, que anteriormente abrigava um escritório da Pfizer, está sendo convertido em apartamentos residenciais.

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