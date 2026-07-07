Prédio do Consulado do Brasil em Nova York fecha por risco de desabamento

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York foi temporariamente fechado nesta terça-feira, 7, após uma evacuação determinada pelas autoridades da cidade devido ao risco de desabamento de um edifício nas proximidades, na Rua 42, em Manhattan.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que o fechamento ocorreu em razão da ordem de evacuação e que a reabertura do prédio e a retomada dos atendimentos serão comunicadas assim que possível.

Midtown NYC on edge: Major high-rise instability forces mass evacuations at 235 E 42nd St (ex-Pfizer HQ), workers spotted two buckled steel columns on floors 21-22 during apartment conversion work Floors 21-26 started sagging, bricks fell, and the 37-story building is now "still… pic.twitter.com/vxzFTQdCuK — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) July 7, 2026

"O Consulado-Geral do Brasil em Nova York encontra-se temporariamente fechado, a partir de hoje, 7/7, em razão da evacuação determinada pelas autoridades da cidade, em decorrência de risco de desabamento de um edifício nas imediações (Rua 42)", informou o governo brasileiro.

Estrutura de prédio cedeu durante reforma

Segundo as autoridades de Nova York, o incidente ocorreu na manhã desta terça-feira, quando colunas de sustentação de um edifício comercial de 37 andares em reforma começaram a ceder.

O Corpo de Bombeiros informou que duas vigas entortaram entre o 21º e o 22º andares, provocando o afundamento parcial da estrutura entre os andares 21 e 26.

A pressão sobre a construção também fez alguns tijolos se desprenderem, aumentando o risco de novos desabamentos. Bombeiros, policiais e equipes de emergência isolaram um quarteirão da região, enquanto engenheiros avaliam a estabilidade da estrutura.

Evacuation of Daily News Building. The Brazilian Consulate in NY is here. 11:30 am. pic.twitter.com/5u17bbYaKl — Helder Nozima (@nozima) July 7, 2026

Ninguém ficou ferido. Todos os operários deixaram o edifício antes do agravamento da situação. O prédio, que anteriormente abrigava um escritório da Pfizer, está sendo convertido em apartamentos residenciais.