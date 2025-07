Desabamento de edifício no sul do Paquistão deixa 27 mortos Algumas testemunhas afirmaram que observaram rachaduras no edifício pouco antes do colapso e que pessoas em seu interior ouviram estalos

Os desabamentos são relativamente comuns no Paquistão, país com mais de 240 milhões de habitantes, devido principalmente às normas de segurança pouco rigorosas e à má qualidade dos materiais de construção. (AFP)