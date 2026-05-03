OMS investiga possíveis casos de hantavírus em cruzeiro no Atlântico após 3 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou neste domingo, 3, que acompanha um possível surto de infecção por hantavírus a bordo de um cruzeiro no Atlântico. Até o momento, há três mortes registradas.

"Até o momento, foi confirmado em laboratório um caso de infecção por hantavírus, e há outros cinco casos suspeitos. Das seis pessoas afetadas, três morreram e uma está atualmente em cuidados intensivos na África do Sul", informou a OMS.

O paciente hospitalizado é um cidadão britânico de 69 anos, internado em Joanesburgo, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde sul-africano, Foster Mohale.

O navio MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde. Neste domingo, a embarcação estava próxima ao porto de Praia, capital cabo-verdiana.

A OMS declarou que foi informada do evento de saúde pública e presta apoio à resposta. A organização afirmou ainda que investigações estão em andamento, com análises laboratoriais adicionais e estudos epidemiológicos, além do sequenciamento do vírus.

De acordo com o órgão, passageiros e tripulação recebem atendimento médico, enquanto a coordenação internacional busca organizar a evacuação de dois passageiros com sintomas.

Segundo uma fonte ouvida pela AFP, negociações estão em curso para transferir dois doentes para um hospital em Cabo Verde, onde seriam isolados. Após essa etapa, o navio poderá retomar a rota em direção às Ilhas Canárias.

O primeiro caso registrado foi de um passageiro de 70 anos, que apresentou sintomas durante a viagem e morreu a bordo. O corpo foi deixado na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul. A esposa dele, de 69 anos, também adoeceu e morreu após ser transferida para um hospital na África do Sul.

Ainda segundo a mesma fonte, um casal neerlandês estaria entre as vítimas. A terceira morte teria ocorrido a bordo do navio.

O que é hantavírus?

Os hantavírus são transmitidos por roedores, principalmente por contato com urina, fezes ou saliva desses animais, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A OMS alertou que, embora raro, o vírus pode ser transmitido entre pessoas e causar doenças respiratórias graves.

A embarcação é operada pela empresa Oceanwide Expeditions, com sede na Holanda, e tem capacidade para cerca de 170 passageiros, além de aproximadamente 70 tripulantes.

*Com informações da AFP