Uma única injeção pode mudar o tratamento da artrose para sempre

A artrose, uma das doenças articulares mais comuns do mundo, pode estar mais perto de ganhar um tratamento capaz de ir além do alívio da dor. Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma terapia experimental que busca regenerar articulações danificadas com apenas uma injeção.

A proposta foi criada por uma equipe da Universidade do Colorado em Boulder com apoio da agência federal americana ARPA-H, que destinou US$ 33,5 milhões ao projeto. O objetivo é ambicioso: fazer com que o próprio corpo repare os danos causados pela artrose em poucas semanas.

O que é artrose?

A artrose acontece quando a cartilagem que protege o contato entre os ossos se desgasta com o tempo. Esse processo provoca dor, inflamação, perda de mobilidade e, em casos mais graves, deformações nas articulações. Hoje, os tratamentos disponíveis costumam se limitar ao controle da dor ou à substituição da articulação por próteses.

A nova terapia tenta mudar esse cenário ao transformar a articulação lesionada em um ambiente favorável à regeneração. Em vez de implantar tecidos artificiais, os cientistas desenvolveram métodos para recrutar células do próprio organismo e estimular o reparo natural da região afetada.

Injeção ajudaria a regeneração do tecido

Uma das abordagens usa uma injeção única com liberação controlada de um medicamento já aprovado. Esse composto é transportado por partículas que liberam pequenas doses ao longo de meses diretamente na articulação, incentivando a recuperação do tecido.

A segunda estratégia é destinada para quadros mais avançados. Nela, os pesquisadores usam um material biológico que endurece dentro do corpo e funciona como uma espécie de suporte temporário. Essa estrutura atrai células regenerativas, que ajudam a reconstruir áreas danificadas de cartilagem e osso.

Medicamento ainda em fase de testes

Nos testes com animais, os resultados chamaram atenção. Segundo os pesquisadores, articulações tratadas voltaram a um estado saudável entre quatro e oito semanas. Em lesões mais severas, houve regeneração completa dos tecidos comprometidos.

Experimentos com células humanas também mostraram sinais positivos, o que sugere potencial de uso em pacientes. Ainda assim, o tratamento não foi testado em humanos e segue em fase inicial. Os pesquisadores pretendem publicar os resultados científicos ainda este ano e iniciar ensaios clínicos em cerca de 18 meses.

Se os próximos testes confirmarem a eficácia e a segurança da terapia, a proposta pode abrir caminho para um novo tipo de tratamento contra a artrose, menos invasivo que uma cirurgia e com potencial de restaurar articulações em vez de apenas conter os sintomas.