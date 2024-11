Porta-voz do Hezbollah é morto em ataque israelense em Beirute

O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, está entre os mortos no bombardeio israelense contra a sede do Partido Socialista Árabe Baath, no Líbano, segundo informou neste domingo o secretário-geral do grupo político, Ali Youssef Hegazy.

Em declarações à emissora de TV "Al Mayadin" após ter confirmado através das redes sociais que a sede do partido, braço libanês do partido pan-árabe que mantém o poder na Síria com Bashar al-Assad, tinha sido destruída por um ataque israelense, Hegazy informou que Afif estava no prédio e morreu.

O grupo xiita libanês ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Nesse sentido, Hegazy indicou que o ataque à sede do partido e a Afif ocorreu no “quadro de ameaças contínuas” contra o grupo desde o início “da agressão israelense” contra o Líbano.

“O que se pretende com estes ataques é silenciar a voz da resistência nos meios de comunicação social e a nível político, uma vez que isso os expõe (...) Afif não lutou com armas nem liderou nenhuma unidade militar do Hezbollah, mas sim que liderou uma unidade de mídia", disse Hegazy.

O ataque ocorreu no bairro de Ras al Nabaa, em Beirute, uma zona periférica no sul da capital, mas considerada parte da sua área metropolitana.

O Centro de Operações de Emergência Sanitária do Ministério da Saúde Pública anunciou em comunicado que o ataque israelense contra este edifício causou inicialmente a morte de uma pessoa e feriu outras três, ao mesmo tempo que detalhou que os trabalhos de remoção de detritos ainda estão em andamento.

O Partido Baath - originalmente o partido de Al Assad na Síria e de Saddam Hussein no Iraque - está presente em outros países da região do Oriente Médio e defende uma ideologia nacionalista, a unificação e o socialismo pan-árabe, além de apresentar uma postura anti-imperialista.

Este ataque específico ocorreu no mesmo dia em que Israel lançou uma série de ataques desde o início da manhã contra várias cidades do sul do Líbano, que deixaram ao menos 11 vítimas.