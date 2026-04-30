PIB dos EUA cresce a ritmo de 2% no 1º trimestre em meio à Guerra do Irã

O PIB dos Estados Unidos avançou a uma taxa anualizada de 2% no primeiro trimestre de 2026, segundo dados divulgados pelo governo americano nesta quinta-feira, 30. O avanço real em si foi de 0,5%.

A alta foi puxada pelos investimentos, exportações e gastos dos consumidores e do governo, segundo o BEA, departamento que calcula o PIB.

Economistas ouvidos pela Bloomberg esperavam alta de 2,2%.

Alta da inflação

Também nesta quinta, foi divulgado o índice de inflação PCE, que teve alta de 0,7% em março, em relação a fevereiro, e a taxa subiu 3,5% em relação a março de 2025. O núcleo do PCE, que exclui comida e energia, subiu 0,3% no mês e 3,2% na comparação anual.

O trimestre foi marcado pela guerra do Irã. Em 28 de fevereiro, os EUA e Israel atacaram o país do Oriente Médio, iniciando um conflito que teve um cessar-fogo, mas ainda não foi resolvido por completo. A situação levou ao bloqueio da circulação de petróleo, e o barril do produto passou a custar mais de US$ 100, desencadeando altas de preços em todo o mundo.

No quarto trimestre de 2025, o PIB americano havia subido 0,5%, e o avanço em 2025 inteiro foi de 2,1%. No ano passado, a economia americana foi afetada pelo tarifaço de Trump, que levou à mudanças nas relações com diversos países.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o PIB dos EUA avance em 2,3% em 2026 e 2,1% em 2027. "A forte atividade tem sido acompanhada de baixo crescimento no emprego, em meio ao declínio de crescimento na força de trabalho", comentou o fundo, em análise publicada em meados de abril.

FED manteve juros na quarta

Na quarta-feira, 29, o FED (banco central americano) manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos no intervalo entre 3,5% e 3,75% pela terceira reunião consecutiva neste ano. A decisão, anunciada nesta quarta-feira, 29, pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), veio em linha com as expectativas do mercado.

Ao decidir pela manutenção dos juros, as autoridades monetárias citaram que os últimos indicadores sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido.

A criação de empregos tem permanecido baixa, em média, e a taxa de desemprego apresentou pouca variação nos últimos meses, destacam. Mas a inflação segue elevada, em parte refletindo o recente aumento dos preços globais da energia.

"O Comitê busca alcançar o máximo emprego e uma inflação de 2% no longo prazo. Os acontecimentos no Oriente Médio contribuem para um alto nível de incerteza quanto às perspectivas econômicas. O Comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato", afirmou o BC dos EUA, citando seus objetivos de combater a inflação e manter o nível de emprego.