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Fed discutiu possibilidade de subir juros, revela ata da última reunião

Banco Central americano manteve juros inalterados pela segunda reunião consecutiva

Federal Reserve: persistência de inflação acima da meta preocupa colegiado (Samuel Corum / Bloomberg/Getty Images)

Federal Reserve: persistência de inflação acima da meta preocupa colegiado (Samuel Corum / Bloomberg/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 8 de abril de 2026 às 15h22.

A ata da reunião do Federal Reserve de março revelou que alguns membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) defenderam a necessidade de deixar explícita a possibilidade de elevação dos juros americanos caso a inflação permaneça persistentemente acima da meta de 2%. O documento mostra que a discussão sobre uma alta de juros não é apenas especulação de mercado — ela chegou à mesa do próprio Fed.

A decisão em si foi de manutenção: por 11 votos a 1, o Comitê manteve a taxa dos Fed Funds no intervalo de 3,50% a 3,75%. O único voto dissidente partiu de Stephen Miran, que defendia um corte de 0,25 ponto percentual, por entender que a política monetária atual ainda pesa sobre o mercado de trabalho.

O pano de fundo que tornou a conversa mais tensa foi o conflito no Oriente Médio, que irrompeu durante o período entre as reuniões de janeiro e março e provocou uma alta de cerca de 50% nos preços do petróleo nos contratos de curto prazo. A maioria dos participantes reconheceu que é cedo demais para avaliar o efeito pleno do conflito sobre a economia americana, mas que os riscos já são concretos.

A vasta maioria dos participantes avaliou que os riscos de a inflação se manter acima da meta aumentaram, embora a maioria ainda espere que ela retorne a 2% até o fim do próximo ano — com um calendário, porém, mais incerto do que o projetado em janeiro.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego ficou em 4,4% em fevereiro, o mesmo nível de setembro de 2025. O Fed avalia que geração de empregos segue fraca e alguns membros apontaram a concentração da criação de vagas em poucos setores, um possível sinal de vulnerabilidade no mercado de trabalho como um todo.

Um tema que ganhou destaque na ata foi a inteligência artificial. Ações de empresas de software sofreram quedas expressivas pelo temor de disrupção tecnológica, e os spreads de crédito do setor se alargaram de forma relevante. A ata registra ainda um aumento significativo de resgates em fundos de crédito privado com alta exposição a empresas de software. Nas conversas com o setor produtivo, o Fed ouviu que muitas empresas estão postergando contratações diante da incerteza sobre o impacto de longo prazo da IA.

Para a próxima reunião, marcada para os dias 28 e 29 de abril, todos os participantes concordaram que a política monetária não segue um curso predeterminado e será decidida reunião a reunião, com base nos dados e na evolução do cenário.

Acompanhe tudo sobre:Fed – Federal Reserve SystemJurosEstados Unidos (EUA)

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