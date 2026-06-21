Abelardo De la Espriella vence eleições na Colômbia, segundo apuração preliminar

O advogado e empresário Abelardo De la Espriella venceu neste domingo, 21, o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, segundo a apuração preliminar dos votos.

O candidato de direita superou o adversário de esquerda Iván Cepeda e, caso o resultado seja confirmado oficialmente, sucederá Gustavo Petro na presidência do país.

Em uma votação marcada pela polarização extrema, o advogado De la Espriella, em sua primeira experiência na política, venceu por 49,6% o senador Cepeda, que marcou 48,6%. O adversário é aliado de Gustavo Petro, primeiro presidente de um partido de esquerda da Colômbia. Até o momento, 99,5% das urnas foram apuradas.

De la Espriella toma posse em 7 de agosto e colocará em ação as promessas de campanha, que incluem a guinada à direita, cortes na atuação do Estado e a construção de grandes prisões como soluções para a crise de violência vivida no país.

Na Colômbia, o processo de contagem dos votos ocorre em duas etapas. Inicialmente, é realizada uma apuração preliminar baseada nas atas dos locais de votação.

O resultado oficial só é proclamado após a revisão dos documentos por juízes e autoridades eleitorais, procedimento previsto para ocorrer nesta segunda-feira, 22.

A confirmação da vitória representaria uma mudança de direção política após o governo de Petro, primeiro presidente de esquerda da história recente do país.

Quem é Abelardo De la Espriella

Conhecido nacionalmente pela atuação como advogado, De la Espriella construiu sua candidatura fora das estruturas tradicionais dos partidos colombianos e se apresentou ao eleitorado como um nome de fora da política institucional.

Durante a campanha, recebeu apoio aberto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e manifestou admiração pelo presidente argentino Javier Milei.

Antes da disputa eleitoral, vivia na Itália e atuou como advogado de figuras de destaque na política e nos negócios da região. Entre seus clientes estiveram Jorge Visbal, associado a grupos paramilitares colombianos, e o empresário Alex Saab, ligado ao governo venezuelano de Nicolás Maduro.

Segurança e economia no centro da campanha

Ao longo da corrida presidencial, De la Espriella concentrou seu discurso em propostas de combate ao crime e fortalecimento da segurança pública.

Entre as prioridades apresentadas pelo candidato estão o endurecimento das políticas de segurança, a redução do tamanho do Estado, a ampliação da atividade petrolífera e a revisão dos acordos de paz firmados com grupos armados.

O novo governo assumirá uma Colômbia marcada por desafios econômicos, aumento da violência em algumas regiões e um ambiente político polarizado.

Impacto regional

A eleição também tem potencial para influenciar o cenário político sul-americano.

Para Sebastián Granda Henao, professor de Fronteiras e Direitos Humanos da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a chegada de De la Espriella ao poder pode ampliar a influência política dos Estados Unidos na região.

“Vai ser mais uma ficha no tabuleiro desse modo imperial de Trump governar, se colocando para o mundo cobrando obediência. Diria que alguns processos em curso devem parar, como alianças contra a desigualdade ou por transição energética e preservação ambiental”, afirmou em entrevista à Agência Brasil.

Com a confirmação da vitória após a validação oficial dos votos, a Colômbia passará a integrar o grupo de governos latino-americanos alinhados à agenda defendida por Trump, em um momento de rearranjo político na região.