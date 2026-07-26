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Oposição define candidatos para enfrentar Bukele em 2027

Arena e FMLN realizam eleições internas para definir candidatos à Presidência, enquanto Nayib Bukele busca um terceiro mandato consecutivo

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 26 de julho de 2026 às 19h26.

Os principais partidos de oposição de El Salvador realizaram neste domingo, 26, eleições primárias para confirmar seus candidatos à Presidência nas eleições gerais de fevereiro de 2027, quando o presidente Nayib Bukele buscará um terceiro mandato consecutivo.

Participam das prévias a conservadora Aliança Republicana Nacionalista (Arena) e a ex-guerrilha de esquerda Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN). As duas legendas governaram o país entre 1989 e 2019, mas perderam espaço político nos últimos anos e hoje têm presença reduzida nas instituições estatais.

A Arena deve lançar uma chapa formada por duas mulheres para a Presidência e a Vice-Presidência. Entre os nomes está Maytee Iraheta, comunicadora e ex-deputada, que ocupou uma cadeira no Congresso entre 2015 e 2021.

Já o FMLN deve apostar em Rafael Aguirre, secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Instituto Salvadorenho do Seguro Social (Simetrisss) e crítico da gestão da saúde pública durante o governo Bukele.

Os dois partidos ainda não informaram quando divulgarão o resultado das eleições internas.

As eleições gerais de El Salvador estão marcadas para 28 de fevereiro de 2027. Além do presidente e do vice-presidente, os eleitores escolherão os integrantes da Assembleia Legislativa e dos conselhos municipais.

Segundo o calendário do Tribunal Supremo Eleitoral, a campanha eleitoral começará em 27 de outubro de 2026 e terminará em 24 de fevereiro de 2027.

O partido governista Novas Ideias já confirmou Nayib Bukele como candidato à reeleição. A nova candidatura foi viabilizada por uma reforma eleitoral aprovada pelo Congresso, controlado pela legenda desde 2021.

Bukele iniciou seu segundo mandato consecutivo em junho de 2024, apesar de a Constituição, à época, vedar a reeleição imediata. A reforma eleitoral antecipou a eleição presidencial para 2027, sincronizando a votação para presidente, deputados e prefeitos.

*Com informações da EFE

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