Oposição define candidatos para enfrentar Bukele em 2027

Os principais partidos de oposição de El Salvador realizaram neste domingo, 26, eleições primárias para confirmar seus candidatos à Presidência nas eleições gerais de fevereiro de 2027, quando o presidente Nayib Bukele buscará um terceiro mandato consecutivo.

Participam das prévias a conservadora Aliança Republicana Nacionalista (Arena) e a ex-guerrilha de esquerda Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN). As duas legendas governaram o país entre 1989 e 2019, mas perderam espaço político nos últimos anos e hoje têm presença reduzida nas instituições estatais.

A Arena deve lançar uma chapa formada por duas mulheres para a Presidência e a Vice-Presidência. Entre os nomes está Maytee Iraheta, comunicadora e ex-deputada, que ocupou uma cadeira no Congresso entre 2015 e 2021.

Já o FMLN deve apostar em Rafael Aguirre, secretário-geral do Sindicato dos Médicos do Instituto Salvadorenho do Seguro Social (Simetrisss) e crítico da gestão da saúde pública durante o governo Bukele.

Os dois partidos ainda não informaram quando divulgarão o resultado das eleições internas.

As eleições gerais de El Salvador estão marcadas para 28 de fevereiro de 2027. Além do presidente e do vice-presidente, os eleitores escolherão os integrantes da Assembleia Legislativa e dos conselhos municipais.

Segundo o calendário do Tribunal Supremo Eleitoral, a campanha eleitoral começará em 27 de outubro de 2026 e terminará em 24 de fevereiro de 2027.

O partido governista Novas Ideias já confirmou Nayib Bukele como candidato à reeleição. A nova candidatura foi viabilizada por uma reforma eleitoral aprovada pelo Congresso, controlado pela legenda desde 2021.

Bukele iniciou seu segundo mandato consecutivo em junho de 2024, apesar de a Constituição, à época, vedar a reeleição imediata. A reforma eleitoral antecipou a eleição presidencial para 2027, sincronizando a votação para presidente, deputados e prefeitos.

*Com informações da EFE