Petróleo cai mais de 5% com expectativa de acordo EUA-Irã

Os preços do petróleo caíram mais de 5% na abertura dos mercados asiáticos nesta segunda-feira, 27 (noite de domingo, 26, no horário de Brasília), diante da expectativa de retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã.

O barril do Brent, referência internacional, recuava 5,58%, sendo negociado a US$ 91,38. Já o WTI, referência do mercado americano, caía 5,46%, para US$ 84,43.

O movimento ocorre após duas noites consecutivas sem novos ataques dos Estados Unidos ao Irã, o que reduziu as preocupações dos investidores com uma escalada do conflito no Oriente Médio e reforçou a percepção de que ainda há espaço para uma solução diplomática.

Com a diminuição das tensões geopolíticas, o mercado passou a reduzir o prêmio de risco embutido nos preços do petróleo, pressionando as cotações da commodity logo no início das negociações na Ásia.