Papa Leão XIV pede 'responsabilidade e razão' a Irã e Israel

O Papa Leão XIV pediu neste sábado ao Irã e a Israel "responsabilidade e razão" em um momento em que "a situação se deteriorou gravemente" entre os dois países. A declaração ocorre em um momento de escalada nos ataques entre os dois países, que já deixaram ao menos três cidadãos israelenses mortos e 82 feridos somente na manhã deste sábado (no horário local) em decorrência de uma série de ataques efetuados pelo exército iraniano, em resposta aos bombardeios feitos pelo governo de Israel no Irã no início da madrugada de sexta (também horário local).

"Ninguém jamais deve ameaçar a existência do outro, e é dever de todos os países apoiar a causa da paz, trilhando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos", disse ele durante uma audiência pública na Basílica de São Pedro. "O objetivo de construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, deve ser perseguido por meio do encontro respeitoso e do diálogo sincero, para construir uma paz duradoura, baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum", declarou.