Israel ameaça caso ataques do Irã continuem: 'Teerã vai arder'

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, advertiu neste sábado ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que se o país islâmico continuar lançando mísseis contra o território israelense, “Teerã vai arder”.

“O ditador iraniano está transformando os cidadãos do Irã em reféns e mostrando que eles, e em particular os moradores de Teerã, pagarão um alto preço pelos danos criminosos causados aos cidadãos de Israel. Se Khamenei continuar lançando mísseis contra a frente interna israelense, Teerã vai arder", ameaçou Katz em um comunicado.

O ministro deu a declaração após uma reunião com o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (FDI), Eyal Zamir, outros membros da cúpula militar e o diretor do serviço de inteligência Mossad, Dedi Barnea.

200 mísseis contra Israel

De acordo com o jornal "The Times of Israel", que cita números divulgados pelas FDI, desde a noite de sexta-feira, o Irã disparou contra Israel cerca de 200 mísseis em diferentes ondas, a maioria dos quais foi interceptada.

As forças israelenses, de acordo com o jornal, informaram que cerca de 25% desses projéteis não foram interceptados de acordo com o protocolo e caíram em áreas sem risco, e que apenas um “pequeno número” de mísseis causou danos.

O serviço de emergências de Israel disse, por sua vez, que três israelenses morreram nesses ataques em áreas residenciais em Ramat Gan e Rishon Lezion, na região metropolitana de Tel Aviv