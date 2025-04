Papa Francisco mudou regras sobre próprio funeral para ser mais simples Livro litúrgico atualizado por ele em 2024 orienta que verificação da morte ocorra na capela e corpo vá direto ao caixão

Velas e mensagens de cura para o Papa Francisco são colocadas na estátua de João Paulo II do lado de fora do hospital Gemelli, onde o Papa está hospitalizado com pneumonia, em Roma, em 26 de fevereiro de 2025. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP) (Alberto PIZZOLI/AFP)