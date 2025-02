Oposição argentina ameaça impeachment após Milei promover criptomoeda

O presidente da Argentina, Javier Milei, pode enfrentar um processo de impeachment no Congresso por ter promovido uma criptomoeda que despencou, informaram parlamentares de oposição no último sábado, 15.

Na última sexta-feira, 14, Milei fez uma publicação na conta no X, antigo Twitter, promovendo a criptomoeda $LIBRA — Viva La Libertad, parte de um projeto privado que seria dedicado a "incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenos negócios e startups argentinas".

Após a postagem do presidente, o preço da criptomoeda disparou para quase US$ 5 dólares. Horas depois, o preço do ativo despencou para menos de US$ 1. Toda a operação durou cerca de duas horas e envolveu um volume de aproximadamente US$ 4,5 bilhões, segundo o veículo argentino La Nacion.

'Rug Pull'

A Câmara Argentina Fintech acredita que o caso pode ter sido uma estratégia conhecida como "rug pull" no jargão do mercado, em que desenvolvedores de criptomoedas atraem investimentos legítimos para elevar o valor de um ativo e logo vender sua participação.

"Esse escândalo, que nos envergonha internacionalmente, exige que lancemos um pedido de impeachment contra o presidente", disse o parlamentar Leandro Santoro, membro da coalizão da oposição.

A mídia argentina informa que a publicação de Milei ficou no ar algumas horas antes de ser apagada. O presidente, mais tarde, disse que decidiu excluir a postagem após tomar conhecimento das circunstâncias. "Eu não sabia dos detalhes do projeto e, assim que soube, decidi não continuar dando publicidade", afirmou.

Crise na Casa Rosada

Em nota divulgada no X, a Casa Rosada disse que Milei acionou o escritório anticorrupção da Argentina para determinar “se houve comportamento inadequado por parte de algum membro do Governo Nacional.”

Além disso, o presidente argentino decidiu criar uma unidade de investigação na Presidência composta por representantes de órgãos competentes em criptoativos, finanças e lavagem de dinheiro para investigar o lançamento da criptomoeda $LIBRA e de todas as partes envolvidas.

La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para… — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 16, 2025

De acordo com o comunicado, todas as informações coletadas serão repassadas à Justiça para apurar se houve algum crime. “O Presidente Milei, que demonstrou compromisso com a verdade, está empenhado em esclarecer completamente este incidente”, lê-se na nota.

No dia 19 de outubro do ano passado, de acordo com informações da Casa Rosada, o presidente argentino teve um encontro com representantes da KIP Protocol na Argentina, responsáveis pelo projeto da criptomoeda. Na ocasião, eles discutiram o projeto “Viva la Libertad”.

Neste ano, no último dia 30 de janeiro, Milei teve outra reunião, dessa vez com Hayden Mark Davis, que, segundo os representantes do KIP Protocol, forneceria a infraestrutura tecnológica para o projeto.