Oktoberfest de Munique reabre após alerta de explosivos e incidentes na cidade

A Oktoberfest de Munique, a maior festa da cerveja do mundo, que começou no dia 20, reabrirá suas portas nesta quarta-feira após fechamento de mais de oito horas devido a um alerta de explosivos relacionado a um incêndio provocado no norte da cidade, onde duas pessoas morreram e duas ficaram feridas.

“A polícia me informou que, em sua opinião, não há risco para continuar com a Oktoberfest. Por isso, o local será reaberto”, disse o prefeito da cidade, Dieter Reiter, no Instagram.

O vice-presidente da Polícia de Munique, Christian Huber, confirmou em entrevista coletiva que descartou qualquer perigo e, por isso, foi dado sinal verde para a reabertura do Theresienwiese, que todos os anos recebe esta grande festa visitada diariamente por dezenas de milhares de alemães e turistas.

Um porta-voz da polícia havia declarado que 25 cães treinados na detecção de explosivos de toda a Baviera vasculharam cada canto do recinto e foram acionados os 600 agentes que normalmente trabalham na Oktoberfest, além de policiais federais e 150 policiais bávaros adicionais.

A polícia de Munique explicou que, por volta das 4h40 (horário local), os bombeiros foram advertidos sobre um incêndio em um prédio residencial no distrito de Lerchenau, no norte da capital bávara.

Pouco depois, também foram recebidas denúncias sobre ruídos de explosões no número de emergência da polícia, que compareceu ao local e a isolou.

As primeiras investigações apontam que um homem de 57 anos, de nacionalidade alemã, iniciou um “incêndio no âmbito de uma briga familiar”.

O homem não tinha licença para armas ou explosivos, mas o suspeito, que se suicidou em seguida perto de um lago, carregava consigo uma mochila contendo um dispositivo explosivo que ainda precisa ser desativado, segundo a polícia. Ele também não tinha antecedentes criminais.

De acordo com o presidente da Polícia de Munique, Thomas Hampel, em entrevista coletiva, a mãe do suspeito, de 81 anos, ficou ferida, assim como a filha, de 21 anos e nacionalidade alemã-brasileira, que os bombeiros tiveram que resgatar do primeiro andar da casa.

O pai do suspeito, de 90 anos, foi encontrado morto dentro da casa.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, enfatizou na entrevista coletiva ao lado dos representantes da Polícia de Munique que não há indícios de um contexto radical, mas que o motivo seria “exclusivamente por questões familiares internas”.

O suspeito havia negado a paternidade da filha, mas um exame médico confirmou que ele era o pai. Desde então, o homem acusava as autoridades de terem sido subornadas.

“O autor não quis aceitar a situação”, disse Herrmann.

Perto do local do crime, foi encontrado um bilhete escrito pelo suspeito, contendo uma ameaça não específica de explosivos relacionada com a Oktoberfest, motivo pelo qual o local do evento foi fechado.