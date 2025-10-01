ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Staedtler aposta em 'Bobbie Goods' e sustentabilidade para dobrar faturamento até 2029

Marca de papelaria alemã viu alta nas vendas após febre dos livros para colorir; companhia usa tecnologia inédita para usar madeira reciclada em lápis

O diretor de operações da Staedtler contou mais da estratégia para crescimento da companhia em mercados além da Europa (Staedtler/Divulgação)

O diretor de operações da Staedtler contou mais da estratégia para crescimento da companhia em mercados além da Europa (Staedtler/Divulgação)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17h31.

Seja pelas livrarias, bancas de jornais ou redes sociais, você já deve ter percebido uma febre que movimenta o mercado editorial em 2025. Os livros de colorir lideram as vendas no e-commerce, como o Boobie Goods, que em apenas sete meses no Brasil atingiu a marca de 2,5 milhões de exemplares vendidos, ou o Jardim Secreto, que já comercializou mais de 25 milhões de cópias globalmente desde o seu auge, em 2014.

Entre as figuras em branco de ursos, cachorrinhos e da natureza está uma oportunidade de negócios para outras áreas, como fabricantes de canetas hidrográficas e marcados. É surfando nessa onda que a marca alemã de papelaria Staedtler quer crescer em todo o mundo e dobrar o seu faturamento anual, de 361 milhões de euros, até 2029. A fabricante de canetinhas, marcadores, lápis de cor, giz de cera, entre outros itens de pintura e desenho, já viu uma alta nas vendas desde o início da febre dos livros de colorir. De acordo com a companhia, as vendas da caneta brush dupla ponta, uma canetinha para pintura em papel, cresceram 12% nos últimos 8 meses, puxado pelo “fator Bobbie Goods”.

De acordo com o diretor da operação da Staedtler no Brasil, Alexandre Facci, que conversou com exclusividade com a EXAME, o consumidor tem buscado mais hobbies fora das telas de celulares e computadores desde a pandemia. “As pessoas querem estar mais offline, realizando atividades que fazem bem para a mente e seu bem-estar”, explica. Para ele, ao mesmo tempo em que as redes sociais e a tecnologia estão no auge, cada vez mais consumidores percebem que a pintura e o desenho ajudam a desenvolver a criatividade e reduzir o estresse.

Fábrica da Staedtler na Alemanha

A pintura dos livros se tornou até mesmo tema de perfis nas redes sociais, especialmente o TikTok. O tópico “#BobbieGoods” é citado em mais de 353 mil vídeos publicados ao redor do mundo, que já contam com milhões de visualizações, curtidas e comentários, do público ao jovem ao mais adultos. “Criar comunidades onde as pessoas se conhecem, se relacionam e ativam sua criatividade é o que buscamos”, afirma o diretor.

Tirando o ESG do papel

A sustentabilidade é parte importante do crescimento da empresa, especialmente em um setor tão dependente da madeira quanto o de papelaria.

A Staedtler é a primeira companhia a utilizar resíduos da madeira na produção de lápis e lápis de cor. A linha Upcycled Wood usa serragem — o que garante a reciclagem até dos menores cortes da madeira — compradas da indústria da marcenaria para produzir materiais de alta qualidade. De acordo com o diretor da operação brasileira, o trabalho foi um esforço pela reciclagem que, embora tenha elevados os custos da produção, também garante um material mais sustentável.

A reciclagem também está presente na fabricação das canetas: 97% delas utilizam plástico reciclável, e a companhia já eliminou o PVC das embalagens em troca do PET reciclável. “Acredito que o consumidor está cada vez mais engajado nessa causa, e no curto prazo, vão passar a priorizar às empresas comprometidas com a sustentabilidade”, afirma Facci.

Alexandre Facci, diretor da operação nacional da Staedtler: "Criar comunidades onde as pessoas se conhecem, se relacionam e ativam sua criatividade é o que buscamos"

A companhia já utiliza 100% de energia renovável nas suas fábricas na Alemanha e planeja expandir essa iniciativa também para as fábricas peruanas até 2030.

Outra inovação que integra seu portfólio é a tecnologia DrySafe, que evita que os produtos fiquem secos se destampados, mesmo após dias. A criação foi inspirada na natureza, a partir das plantas que evitam o ressecamento dos seus frutos e folhas a partir de uma camada de cera. A mesma estratégia é aplicada nas suas canetas hidrográficas desde 1966.

Staedtler traça seu plano para dobrar o faturamento

Facci contou mais da estratégia para crescimento da companhia em mercados além da Europa. Segundo o diretor, a fórmula da fabricante se ancora em três oportunidades: a inovação nos produtos, a expansão de mercado ao redor do mundo e a sustentabilidade como vantagem competitiva. “Entendemos que precisamos atuar com mais profundidade nos mercados onde já operamos, entrar em novos segmentos e lançar mais produtos para crianças, a fim de expandir a distribuição entre os mais jovens”, explica.

Saint Paul lança graduação inédita em Administração com padrão global; inscrições estão abertas

A Staedtler chegou na América Latina em 2018, após comprar duas líderes de vendas no Peru: Artesco e Mova, que produzem materiais escolares e de escritório no país. A operação no Brasil, antes feita por meio de distribuidores, passou a ser feita pela própria companhia por conta das proximidades ao novo mercado, o que, segundo o diretor, ajudou a consolidar a região como estratégica para os negócios. Apesar do avanço, 85% do que é vendido pela fabricante segue sendo produzido na Alemanha.

Facci explica que a América Latina e o Brasil são parte fundamental para tirar os planos do papel, mas, para isso, a companhia alemã precisa integrar a expertise do trabalho adquirida desde a sua fundação, em 1835, com a identidade brasileira. Isso inclui a redefinição do design dos produtos, com uma estética focada no público latino, além da comunicação e marketing dos produtos. “Acreditamos muito no Brasil e temos nos esforçado para tropicalizar os negócios por aqui, oferecendo aos consumidores produtos de qualidade alemã, mas com a personalidade do Brasil”, explica.

  • Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG

    1/45 Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG (Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)

  • Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    2/45 Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia

    3/45 LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia (LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)

  • 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio

    4/45 3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio (3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)

  • SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio

    5/45 SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio (SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)

  • Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio

    6/45 Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio (Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)

  • Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas

    7/45 Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas (Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    8/45 Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas

    9/45 Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas (Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)

  • Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    10/45 Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Magazine Luiza)

  • Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce

    11/45 Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce (Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina

    12/45 Mercado Livre segue com enorme potencial de crescimento na América Latina (Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)

  • Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    13/45 Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    14/45 WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos

    15/45 Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos (Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)

  • MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário

    16/45 MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário (MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    17/45 Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário

    18/45 Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário (Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)

  • Copel: vencedora na categoria Energia

    19/45 Copel: vencedora na categoria Energia (Copel: vencedora na categoria Energia)

  • Isa Energia: destaque na categoria Energia

    20/45 Isa Energia: destaque na categoria Energia (Isa Energia: destaque na categoria Energia)

  • Cemig: destaque na categoria Energia

    21/45 Cemig: destaque na categoria Energia (Cemig: destaque na categoria Energia)

  • Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza

    22/45 Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza (Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    23/45 Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza

    24/45 Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza (Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)

  • Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia

    25/45 Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia (Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)

  • ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    26/45 ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia

    27/45 Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia (Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)

  • Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário

    28/45 Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário (Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)

  • C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi

    29/45 C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi (C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)

  • Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo

    30/45 Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo (Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)

  • Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    31/45 Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    32/45 Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais

    33/45 Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais (Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)

  • Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico

    34/45 Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico (Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas

    35/45 Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas (Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico

    36/45 Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico (Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)

  • Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde

    37/45 Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde (Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)

  • Sabin: destaque na categoria Saúde

    38/45 Sabin: destaque na categoria Saúde (Sabin: destaque na categoria Saúde)

  • Fleury: destaque na categoria Saúde

    39/45 Fleury: destaque na categoria Saúde (Fleury: destaque na categoria Saúde)

  • EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística

    40/45 EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística (EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)

  • Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística

    41/45 Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística (Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística

    42/45 Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística (Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)

  • Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    43/45 Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    44/45 Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

  • Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular

    45/45 Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular (Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)

Acompanhe tudo sobre:Papel e CeluloseMadeiraIndústria de livrosArtes visuaisAlemanhaSustentabilidadeEmpreendedorismo

Mais de ESG

Unilever investe mais de R$ 900 mil para ampliar reciclagem e apoiar catadores em São Paulo

Jane Goodall, primatologista e defensora do meio ambiente, morre aos 91 anos

Leilão recente indica retomada de projetos hidrelétricos no Brasil

Da fiscalização à bioeconomia: estudo mapeia caminho para o Brasil crescer sem desmatar

Mais na Exame

Carreira

Aos 36, ex-militar redefiniu saúde financeira e vive com US$ 4 mil: ‘Aqui foco no que me faz feliz’

Mundo

Oktoberfest de Munique reabre após alerta de explosivos e incidentes na cidade

Mercados

Ibovespa fecha abaixo dos 146 mil pontos com paralisação nos EUA no radar

Negócios

‘Nunca olhamos para trás’: como um negócio de US$ 50 está prestes a chegar em US$ 500 mil