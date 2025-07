Oktoberfest Summit: uma imersão muito além da experiência etílica. Ein Prosit!

Pensou em Oktoberfest, a primeira imagem que vem à cabeça é de muita cerveja, trajes típicos de Fritz e Frida e dança ao embalo das marchinhas alemãs, certo? Sim, correto. Mas o que pouca gente imagina é a dimensão do planejamento estratégico e organizacional para que os milhares de visitantes possam erguer seus canecos e brindar “Ein Prosit”, com segurança, desfrutando das inúmeras atrações que vão muito além do binômino chope e dança.

E foi exatamente este reposicionamento da marca, deixando de ser apenas uma experiência etílica para se transformar em uma celebração à cultura alemã para toda a família, que transformou a Oktoberfest, de Blumenau (SC), em um case de sucesso como a maior festa alemã das Américas. Reconhecida até mesmo por Munique, cidade-sede da maior festa típica no mundo.

Para se ter uma ideia da dimensão do evento são esperadas cerca de 600 mil pessoas, sendo 25 mil crianças, todas identificadas com pulseiras. Outros 1,5 mil autistas também terão identificação específica.

A organização prevê o consumo de 2,5 milhões de copos de chope e a venda de quase 600 mil itens de culinária alemã, consolidando a festa como um dos maiores eventos gastronômicos do país. Serão 95 bandas distribuídas em cinco palcos ao longo de 19 dias. Todas as atrações, formada por bandas locais, da Alemanha, Áustria e Argentina, irão se apresentar tocando músicas germânicas.

Oktoberfest Summit

A 40ª edição da festa, entre os dias 8 e 26 de outubro, também irá sediar o primeiro Oktoberfest Summit, um fórum empresarial com foco em gestão, mercado, economia criativa, inovação, branding, negócios, operação de eventos e educação executiva.

Para Delton Batista, presidente do Conselho do “Oktoberfest Summit” e presidente do LIDE (RS/SC), a conferência inédita “conectará líderes do setor e discutirá o case da Oktoberfest, um dos maiores exemplos de parcerias público-privado do Brasil, que gera resultado positivo para toda sociedade”.

Guilherme Guenther Diretor Geral da Oktoberfest, e Delton Batista, Presidente do Conselho do “Oktoberfest Summit” e Presidente do Conselho do Oktoberfest Summit (Oktoberfest Summit/Divulgação)

O Summit vai reunir empresas e profissionais de eventos para três dias de conteúdo prático e teórico, de 13 a 15 de outubro em Blumenau, em paralelo à festa. A programação inclui palestras com especialistas, painéis temáticos e visitas técnicas a áreas operacionais da Oktoberfest, como camarotes, desfiles e sistemas de tecnologia utilizados durante a festa.

O seminário também terá temas como licenciamento de marcas, segurança, sustentabilidade e uso de tecnologias como reconhecimento facial e sistemas cashless. “Queremos inspirar e capacitar quem trabalha com eventos de experiência”, destaca Gelson Walker, CEO da Tô Indo Viagens e Eventos, organizadora oficial do evento.

Guilherme Benno Guenther, diretor-geral da Oktoberfest é um dos artífices por trás da estratégia de reposicionamento da marca, transformando-a em um case nacional de place branding e excelência organizacional. Ele reforça que o Summit, mais do que uma conferência, será um ponto de encontro entre grandes nomes do turismo, marketing, economia criativa e gestão de eventos do Brasil.

“Um espaço com imersão, conexão e inspiração com bastidores e estratégia que transformaram a Oktoberfest Blumenau em um dos eventos mais admirados do país, mesmo operando sob as regras e desafios do setor público, com processos licitatórios, exigências legais e alta complexidade operacional.