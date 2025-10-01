Oktoberfest de Munique é fechada por alerta de explosivos na cidade

A Oktoberfest de Munique, a maior festa da cerveja do mundo, que acontece desde o último dia 20, foi fechada nesta quarta-feira por "um alerta de explosivos verificado", segundo informou o prefeito da cidade do sul da Alemanha, Dieter Reiter, após incidentes nos quais foram ouvidas explosões em outras partes da cidade.

De acordo com a imprensa local, como o jornal 'Münchner Merkur', suspeita-se que este alerta possa estar relacionado com um incidente registrado no norte da capital bávara, no qual foram ouvidas explosões e ruídos semelhantes a disparos, com o relato de ao menos um morto e uma casa em chamas.

Decisão de fechar a Oktoberfest

"Não podemos correr o risco de abrir a Oktoberfest", declarou Reiter, citado pelo jornal bávaro, por isso, a área em torno da Theresienwiese, que sedia a grande festa todos os anos, permanecerá fechada pelo menos até às 17h (horário local, 12h de Brasília).

Segundo o prefeito, há uma carta que deve ser levada a sério, considerando a Oktoberfest, visitada diariamente por dezenas de milhares de alemães e turistas, e que surgiu em conexão com o incidente registrado no norte da cidade.

Investigação sobre as explosões e incêndio

O suposto autor da carta seria o responsável pelos fatos ocorridos no local.

"Atualmente estamos investigando em todas as direções. Estão sendo examinadas possíveis conexões com outros locais de Munique, entre eles a Theresienwiese. Por este motivo, a abertura da área da festa está atrasada", informou a polícia em sua conta na rede social X na mais recente atualização da operação no norte de Munique.

Em mensagens anteriores, a polícia havia informado sobre uma operação devido a um incêndio em uma residência e de explosões, bem como sobre a descoberta de uma pessoa ferida, que morreu posteriormente, e que poderia estar relacionada aos acontecimentos.

Desativação de armadilhas explosivas e desaparecimento de pessoa

Além disso, foram encontradas na residência armadilhas explosivas, o que exigiu a intervenção de forças especiais para sua desativação.

Enquanto isso, uma segunda pessoa está desaparecida, embora, segundo a polícia, não represente perigo para a população.

As forças de segurança acrescentaram que a casa foi incendiada intencionalmente por conta de uma disputa familiar, fato que, segundo a imprensa, ainda não pôde ser confirmado.