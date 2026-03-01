Ofensiva iraniana deixa mortos em Israel, Kuwait e Emirados

Mísseis provocam desabamento de prédio em Israel e deixam mortos e feridos (Foto por AHMAD GHARABLI/AFP)
Redação Exame
Publicado em 1 de março de 2026 às 11h06.
Última atualização em 1 de março de 2026 às 12h00.
A morte do líder supremo do Irã desencadeou uma nova escalada militar no Oriente Médio. Neste domingo, 1º, ataques e contra-ataques intensificaram o conflito e deixaram mortos e feridos em diferentes países da região.
A Guarda Revolucionária do Irã informou ter lançado novas ondas de ataque contra o "inimigo".
"Há alguns momentos, foram lançadas, em larga escala, a sétima e a oitava ondas da Operação Promessa Honesta 4 contra o inimigo”, afirmou em comunicado divulgado pela mídia local, sem detalhar os alvos.Presidente do Irã diz que morte de Khamenei é 'declaração aberta de guerra'
No centro de Israel, oito pessoas morreram após o "impacto direto" de um míssil iraniano que provocou o desabamento de um prédio, segundo os serviços de emergência.
"No setor de Bet Shemesh, socorristas e ambulâncias constataram a morte de oito pessoas", informou a organização Magen David Adom, equivalente israelense à Cruz Vermelha.
Outras 28 pessoas foram evacuadas, duas em estado grave. De acordo com as forças de segurança, o míssil causou "danos importantes (...) e o prédio onde havia civis desabou".Segundo dia de conflito no Irã: cúpula eliminada, retaliação e Golfo em alerta
Catar, Bahrein, Jordânia e Kuwait - países que abrigam bases militares americanas - afirmaram ter interceptado mísseis disparados em sua direção. Ainda assim, destroços teriam provocado danos.
O Ministério da Defesa do Kuwait informou que o Irã lançou 97 mísseis balísticos e 283 drones contra o país, acrescentando que "vários deles foram destruídos".
Nesta tarde, o Ministério da Saúde do país anunciou que a ofensiva causou um óbito e deixou 32 feridos. Segundo o porta-voz da pasta, Dr. Abdullah Al-Sanad, 15 pacientes foram transferidos para o Hospital Jaber Al-Ahmad para tratamento especializado. Os demais continuaram no Hospital Al-Adan - cinco foram encaminhados ao centro cirúrgico para intervenções.
"Todos de nacionalidades estrangeiras", indicou, sem fornecer mais detalhes, Sanad.Ali Khamenei, o aiatolá que comandou o Irã por mais de três décadas
Duas embarcações também foram alvo de ataques no Estreito de Ormuz neste domingo, 1º, segundo informações de agências de segurança marítima.
De acordo com a UKMTO, um navio foi atingido próximo à costa de Omã. Já outra embarcação foi impactada em áreas internas do litoral dos Emirados Árabes Unidos, conforme relataram a própria UKMTO e a empresa privada de segurança marítima Vanguard Tech.
Nos Emirados Árabes Unidos, os ataques deixaram ao menos três mortos e 58 feridos, segundo o Ministério da Defesa.
De acordo com a pasta, o país detectou 165 mísseis balísticos e destruiu 152 deles, além de interceptar dois mísseis de cruzeiro. O ministério informou ainda que “foram detectados 541 drones iranianos, dos quais 506 foram interceptados e destruídos”.Emirates suspende voos para Dubai após escalada militar no Oriente Médio
*Com informações de AFP e The New York Times