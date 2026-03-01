Ofensiva iraniana deixa mortos em Israel, Kuwait e Emirados

A morte do líder supremo do Irã desencadeou uma nova escalada militar no Oriente Médio. Neste domingo, 1º, ataques e contra-ataques intensificaram o conflito e deixaram mortos e feridos em diferentes países da região.

Nova ofensiva iraniana

A Guarda Revolucionária do Irã informou ter lançado novas ondas de ataque contra o "inimigo".

"Há alguns momentos, foram lançadas, em larga escala, a sétima e a oitava ondas da Operação Promessa Honesta 4 contra o inimigo”, afirmou em comunicado divulgado pela mídia local, sem detalhar os alvos.

Mortes em Israel

No centro de Israel, oito pessoas morreram após o "impacto direto" de um míssil iraniano que provocou o desabamento de um prédio, segundo os serviços de emergência.

"No setor de Bet Shemesh, socorristas e ambulâncias constataram a morte de oito pessoas", informou a organização Magen David Adom, equivalente israelense à Cruz Vermelha.

Outras 28 pessoas foram evacuadas, duas em estado grave. De acordo com as forças de segurança, o míssil causou "danos importantes (...) e o prédio onde havia civis desabou".

Interceptações no Golfo

Catar, Bahrein, Jordânia e Kuwait - países que abrigam bases militares americanas - afirmaram ter interceptado mísseis disparados em sua direção. Ainda assim, destroços teriam provocado danos.

O Ministério da Defesa do Kuwait informou que o Irã lançou 97 mísseis balísticos e 283 drones contra o país, acrescentando que "vários deles foram destruídos".

Nesta tarde, o Ministério da Saúde do país anunciou que a ofensiva causou um óbito e deixou 32 feridos. Segundo o porta-voz da pasta, Dr. Abdullah Al-Sanad, 15 pacientes foram transferidos para o Hospital Jaber Al-Ahmad para tratamento especializado. Os demais continuaram no Hospital Al-Adan - cinco foram encaminhados ao centro cirúrgico para intervenções.

"Todos de nacionalidades estrangeiras", indicou, sem fornecer mais detalhes, Sanad.

Duas embarcações também foram alvo de ataques no Estreito de Ormuz neste domingo, 1º, segundo informações de agências de segurança marítima.

De acordo com a UKMTO, um navio foi atingido próximo à costa de Omã. Já outra embarcação foi impactada em áreas internas do litoral dos Emirados Árabes Unidos, conforme relataram a própria UKMTO e a empresa privada de segurança marítima Vanguard Tech.

Impacto nos Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, os ataques deixaram ao menos três mortos e 58 feridos, segundo o Ministério da Defesa.

De acordo com a pasta, o país detectou 165 mísseis balísticos e destruiu 152 deles, além de interceptar dois mísseis de cruzeiro. O ministério informou ainda que “foram detectados 541 drones iranianos, dos quais 506 foram interceptados e destruídos”.

*Com informações de AFP e The New York Times