O que esperar de Trump na presidência dos EUA? Veja propostas

A apuração de votos nas eleições dos Estados Unidos acontecem desde o fechamento das urnas às 20h (horário local) de ontem. O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump lidera a votação e aproxima-se de retornar à Casa Branca. O resultado oficial ainda não está definido, mas até o momento ele soma 267 delegados, enquanto Kamala possui 224.

Durante a disputa, as propostas de cada um dos candidatos se tornou coadjuvante. Mas, com a vitória muito próxima, a população americana (e mundial) começa a buscar entender melhor quais são as ideias defendidas pelo republicano.

Veja quais são as propostas de Donald Trump tema a tema

Aborto: Trump é contra, mas apoia que os estados tenham autonomia para legislar sobre o tema. Além disso, ele se mostra favorável ao aborto em alguns casos excepcionais, como estupro e risco à vida da mulher.

Economia: o republicano relaciona impostos menores a um maior crescimento dos Estados Unidos. Por isso, dentro das suas propostas estão cortes de tributos, incluindo para trabalhadores e grandes empresas.

Imigração: Trump quer retomar medidas de fechamento das fronteiras, oferecendo uma grande operação de deportação. Conhecido pelas políticas rígidas sobre o tema, o republicano pretende conter a entrada ilegal de imigrantes.

Política externa: em um contexto marcado pelas guerras de Israel contra Hamas e a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, Trump defende o direito de defesa de Israel e diz que manterá o financiamento de armamento para o país na guerra que acontece dentro da Faixa de Gaza. Com relação a Putin e Zelensky, o republicano demonstra uma postura mais firme, critiando o amplo apoio financeiro a Kiev desde 2022 e dizendo que encerraria o conflito por meio de um acordo com a Rússia.

Meio-ambiente: A postura cética com relação às mudanças climáticas aparenta ser a mesma adotada durante seu primeiro mandato. Ele defende encerrar subsídios às energias renováveis, argumentando que prejudicam as empresas. Além disso, promete perfurar mais poços de petróleo e retirar os EUA do Acordo de Paris.

