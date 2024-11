Líderes mundiais parabenizam Trump pela vitória nas eleições

Antes mesmo da confirmação de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, confirmada apenas na manhã desta quarta-feira, 6, diversos líderes mundiais parabenizaram o republicano na noite de ontem por meio das redes sociais. Liderando em todos os estados-pêndulos, Trump chegou a fazer um discurso reivindicando a vitória um dia antes da confirmação do resultado.

Entre aqueles que enviaram felicitações a Trump, estão Emmanuel Macron, presidente da França, Javier Milei, presidente da Argentina, Olaf Sholz, líder alemão, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.

Emmanuel Macron

Macron parabenizou Trump antes do resultado oficial e disse estar pronto para trabalhar ao lado do americano, pontuando de forma sutil que isso envolve a diferença de opinião de ambos, especialmente na pauta das mudanças climáticas.

Félicitations Président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années. Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

Javier Milei

Em uma mensagem em inglês, o argentino parabenizou Trump e fez uma referência à frase "Make America Great Again" (Faça a América grande de novo), dita por Trump durante seu primeiro mandato e recordada pelo republicano nessas novas eleições.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u — Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024

Olaf Sholz

O líder alemão também usou seu perfil no X para ressaltar a proximidade entre EUA e Alemanha na política internacional. “A Alemanha e os EUA têm trabalhado juntos com sucesso há muito tempo para promover a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico. Continuaremos a fazê-lo em benefício dos nossos cidadãos”, escreveu Sholz.

Ich gratuliere @realDonaldTrump zur Wahl zum US-Präsidenten. Gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Das werden wir zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024

Volodymyr Zelensky

Em sua mensagem, o presidente ucraniano aproveitou para lembrar do seu encontro com o então candidato à presidência em setembro, quando esteve nos EUA e se encontrou tanto com Donald Trump quanto com o atual presidente Joe Biden e a candidata democrata Kamala Harris. Dizendo que espera parabenizar Trump pessoalmente, ele chamou a liderança do republicano de decisiva e sinalizou seu interesse em manter uma coperação política e econômica entre os países.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro israelense direcionou sua mensagem também a Melania Trump, que será primeira-dama do país pela segunda vez. Netanyahu chamou a vitória de histórica e chamou a aliança entre eles de "verdadeira amizade".