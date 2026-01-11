Incêndio na Patagônia argentina já devastou quase 12 mil hectares

Um incêndio florestal é registrado atingindo o Monte Pirque, em El Hoyo, na região da Patagônia, na província de Chubut, na Argentina, em 7 de janeiro de 2026 ( Martin LEVICOY / AFP via Getty Images/AFP)
Redação Exame
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19h31.
O incêndio florestal iniciado na última segunda-feira, 5, em Puerto Patriada, na província de Chubut, no sul da Argentina, já destruiu 11.970 hectares de florestas nativas e áreas rurais, segundo informou o governo local neste sábado, 11.
De acordo com comunicado oficial, 560 pessoas, entre brigadistas e equipes de apoio, estão mobilizadas para combater o fogo, que segue ativo.
“Foi possível realizar as tarefas planejadas, mas depois do meio-dia a velocidade do vento começou a se intensificar, reativando alguns setores”, informou o relatório.
Na região atuam dois helicópteros com helibalde, dois aviões-cisterna, três aviões anfíbios e um avião hidrante de grande porte, com capacidade para despejar até 15 mil litros de água.
O governo da província de Chubut informou que helicópteros, aviões anfíbios e aeronaves-tanque estão sendo utilizados no combate ao fogo. No entanto, grandes colunas de fumaça têm dificultado a visibilidade e comprometido o trabalho das equipes em solo.
🚨 Horrific images coming out of Chubut Province in Patagonia Argentina. The forest fire is completely out of control and has now reached Route 40.
At least 3,000 tourists had to be evacuated this week from several forest areas near the Andes mountains in Chubut province, in… pic.twitter.com/LXrx1VVor1
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 9, 2026
O fogo afeta áreas próximas às localidades turísticas de El Hoyo e Epuyén, situadas cerca de 1.700 km ao sudoeste de Buenos Aires. Essas cidades integram a chamada Comarca Andina, região conhecida por seus lagos e montanhas.
Até o momento, 15 famílias foram evacuadas e outras duas se retiraram por conta própria. As autoridades informaram ainda que o incêndio foi intencional, provocado com uso de combustível.
LAS PRÓXIMAS 48 HORAS SON CLAVES PARA CONTENER EL INCENDIO
Frente a los pronósticos que marcan un fin de semana con condiciones climáticas adversas en la Cordillera, sabemos que las próximas 48 horas son vitales para terminar de contener el fuego, fundamentalmente en el incendio… pic.twitter.com/yXdvSOWvfS
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 10, 2026
Além do foco em Puerto Patriada, Chubut enfrenta outro incêndio ativo em Puerto Café, no parque nacional Los Alerces.
Também há registros de dois incêndios controlados nas áreas de Loma de la Chancha e El Turbio (com 3.000 hectares afetados) e El Engaño e Río Pico (5 hectares).
A crise se estende por outras províncias da Patagônia argentina. Em Santa Cruz, o fogo consumiu 764 hectares no parque nacional Los Glaciares, mas está contido. Já em Río Negro, há dois focos, sendo um controlado e outro contido. Na província de Neuquén, três incêndios seguem sob monitoramento — dois ativos e um contido.
Com EFE