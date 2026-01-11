Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Incêndio na Patagônia argentina já devastou quase 12 mil hectares

De acordo com comunicado oficial, 560 pessoas, entre brigadistas e equipes de apoio, estão mobilizadas para combater o fogo, que segue ativo

Um incêndio florestal é registrado atingindo o Monte Pirque, em El Hoyo, na região da Patagônia, na província de Chubut, na Argentina, em 7 de janeiro de 2026 ( Martin LEVICOY / AFP via Getty Images/AFP)

Um incêndio florestal é registrado atingindo o Monte Pirque, em El Hoyo, na região da Patagônia, na província de Chubut, na Argentina, em 7 de janeiro de 2026 ( Martin LEVICOY / AFP via Getty Images/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19h31.

O incêndio florestal iniciado na última segunda-feira, 5, em Puerto Patriada, na província de Chubut, no sul da Argentina, já destruiu 11.970 hectares de florestas nativas e áreas rurais, segundo informou o governo local neste sábado, 11.

De acordo com comunicado oficial, 560 pessoas, entre brigadistas e equipes de apoio, estão mobilizadas para combater o fogo, que segue ativo.

“Foi possível realizar as tarefas planejadas, mas depois do meio-dia a velocidade do vento começou a se intensificar, reativando alguns setores”, informou o relatório.

Na região atuam dois helicópteros com helibalde, dois aviões-cisterna, três aviões anfíbios e um avião hidrante de grande porte, com capacidade para despejar até 15 mil litros de água.

O governo da província de Chubut informou que helicópteros, aviões anfíbios e aeronaves-tanque estão sendo utilizados no combate ao fogo. No entanto, grandes colunas de fumaça têm dificultado a visibilidade e comprometido o trabalho das equipes em solo.

Comarca Andina em chamas

O fogo afeta áreas próximas às localidades turísticas de El Hoyo e Epuyén, situadas cerca de 1.700 km ao sudoeste de Buenos Aires. Essas cidades integram a chamada Comarca Andina, região conhecida por seus lagos e montanhas.

Até o momento, 15 famílias foram evacuadas e outras duas se retiraram por conta própria. As autoridades informaram ainda que o incêndio foi intencional, provocado com uso de combustível.

Além do foco em Puerto Patriada, Chubut enfrenta outro incêndio ativo em Puerto Café, no parque nacional Los Alerces.

Também há registros de dois incêndios controlados nas áreas de Loma de la Chancha e El Turbio (com 3.000 hectares afetados) e El Engaño e Río Pico (5 hectares).

A crise se estende por outras províncias da Patagônia argentina. Em Santa Cruz, o fogo consumiu 764 hectares no parque nacional Los Glaciares, mas está contido. Já em Río Negro, há dois focos, sendo um controlado e outro contido. Na província de Neuquén, três incêndios seguem sob monitoramento — dois ativos e um contido.

Com EFE

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaIncêndios

Mais de Mundo

UE confirma assinatura do acordo com Mercosul no sábado, 17

EUA podem liberar sanções adicionais à Venezuela ainda nesta semana, diz Bessent

ONG estima 538 mortos em protestos no Irã

Apesar de protestos, queda do regime no Irã é improvável, dizem analistas

Mais na Exame

Mundo

UE confirma assinatura do acordo com Mercosul no sábado, 17

Brasil

Fila do Bolsa Família termina 2025 com 503 mil à espera do benefício

EXAME Agro

O pesquisador brasileiro que criou o segundo grão mais consumido no Brasil

Casual

Onde assistir 'Frankestein', indicado ao Globo de Ouro?