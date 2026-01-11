Mundo

UE confirma assinatura do acordo com Mercosul no sábado, 17

Tratado foi aprovado pela União Europeia na sexta-feira, 9

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que defende a aprovação do acordo com o Mercosul (Frederik Florin/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 19h18.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve assinar no próximo sábado, 17, o tratado de livre-comércio com o Mercosul, informou o órgão executivo da União Europeia.

O acordo foi aprovado pela UE na sexta-feira, 9, mesmo diante da resistência de países como França.

Depois de mais de 25 anos de negociações, seus defensores afirmam que o tratado é fundamental para aumentar exportações, impulsionar a economia e fortalecer laços diplomáticos em meio a um cenário global incerto.

No entanto, a medida gerou protestos de agricultores preocupados com a entrada de carne bovina e outros produtos a preços mais baixos vindos da América do Sul.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, já havia confirmado que a assinatura aconteceria no sábado.

