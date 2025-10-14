Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

O preço da guerra: reconstrução de Gaza pode custar US$ 70 bilhões, diz ONU

Destruição de Gaza chega a 92%; ONU já removeu 81.000 toneladas de entulho no território

Gaza: 55 milhões de toneladas de escombros da guerra devem ser removidos. (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

Gaza: 55 milhões de toneladas de escombros da guerra devem ser removidos. (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h42.

A reconstrução de Gaza, onde a destruição é quase total, exigirá pelo menos US$ 70 bilhões, dos quais US$ 20 bilhões devem ser investidos nos próximos três anos para tornar viável a vida no território palestino, documentou a ONU nesta terça-feira.

De acordo com comentários feitos a repórteres em Genebra pelo representante do Programa de Assistência ao Povo Palestino da ONU, Jaco Cilliers, estima-se que 55 milhões de toneladas de escombros criados pela destruição de todos os tipos de infraestrutura em dois anos de guerra devem ser removidos.

Destruição total e desafios na reconstrução de Gaza

A reconstrução total do enclave pode levar "décadas" e dependerá em grande parte do fluxo de dinheiro para esse fim, que inicialmente dependerá principalmente de doações de outros países, embora a ONU tenha dito que espera que o setor privado se envolva mais tarde no esforço.

Com base nos "números atualizados" fornecidos pela ONU, o nível de destruição é da ordem de 84%, embora em algumas partes da Faixa de Gaza chegue a 92%.

Cilliers, cujo mandato pertence à agência de desenvolvimento da ONU (UNDP), disse que a entidade já removeu 81.000 toneladas de entulho no enclave, o equivalente em volume a 31.000 caminhões.

Trabalho emergencial e utilização de entulho reciclado

De imediato, "a maior parte da remoção dos escombros tem como objetivo abrir o acesso para os agentes humanitários, para que eles possam fornecer a ajuda e o apoio tão necessários à população de Gaza, mas também estamos ajudando a limpar hospitais e outros serviços sociais".

Como parte da estratégia em andamento, 13.200 toneladas de entulho, anteriormente trituradas com maquinário especial, foram reutilizadas.

Esse material pode ser usado para pavimentar estradas e colocar pisos em alguns dos abrigos que estão sendo construídos em Gaza, entre outros usos.

Desafios adicionais na reconstrução e segurança

Cilliers disse que o trabalho de reconstrução terá que lidar com duas questões muito delicadas, como a presença de cadáveres sob os escombros e o risco representado por projéteis não detonados.

Acompanhe tudo sobre:Faixa de GazaPalestinaIsraelONU

Mais de Mundo

María Corina Machado diz que só poderá receber Nobel em Oslo se Maduro deixar o poder

Macron poderá convocar novas eleições caso o governo Lecornu seja derrubado

Irlanda e Guiana estão em lista de países que mais vão crescer em 2025, veja o top 10

Milei se reúne com Trump para consolidar apoio político e acordos comerciais

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Como usar a IA para melhorar sua organização de tarefas

Mundo

María Corina Machado diz que só poderá receber Nobel em Oslo se Maduro deixar o poder

Future of Money

Elon Musk volta a elogiar o bitcoin: 'Não tem como falsificar'

Tecnologia

É o fim? Suporte para Windows 10 termina nesta terça-feira; saiba o que fazer