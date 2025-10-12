Ministro da Defesa israelense ordena que militares destruam os túneis do Hamas em Gaza

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) "destruam todos os túneis terroristas do Hamas na Faixa de Gaza" após a libertação dos reféns.

Em mensagem na rede social X (ex-Twitter), o ministro afirmou neste domingo que o "grande desafio" de Israel após a libertação dos reféns é a destruição dos túneis do Hamas na Faixa de Gaza e disse que instruiu as forças armadas "a se prepararem para realizar a missão".

"Esse é o principal significado da implementação do princípio acordado de desmilitarizar Gaza e desarmar o Hamas", explicou.

De acordo com Katz, a operação será realizada "por meio de um mecanismo internacional a ser estabelecido sob a liderança e supervisão dos Estados Unidos".

O processo de libertação dos 48 reféns restantes na Faixa de Gaza, dos quais acredita-se que 20 estejam vivos, deve começar na manhã de segunda-feira, disse às famílias dos cativos Gal Hirsch, coordenador israelense para assuntos de reféns.

O desmantelamento da infraestrutura militar do Hamas na Faixa de Gaza também está incluído no acordo firmado com Israel, que estabelece que, uma vez iniciado o cessar-fogo, o que aconteceu no sábado, há um prazo de 72 horas para que o Hamas e os grupos armados palestinos libertem os reféns no enclave.