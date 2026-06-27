Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Novo passaporte dos EUA traz imagem de Trump em edição comemorativa

Presidente afirmou que o documento transmite a ideia de "Bem-vindo, mas comporte-se" durante as comemorações do bicentenário e meio da independência

Edição comemorativa foi apresentada pelo presidente e divulgada também nos canais oficiais da Casa Branca (Reprodução/redes sociais)

Edição comemorativa foi apresentada pelo presidente e divulgada também nos canais oficiais da Casa Branca (Reprodução/redes sociais)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 27 de junho de 2026 às 16h11.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na sexta-feira, 26, a imagem de um passaporte comemorativo norte-americano com sua foto na página de identificação. O documento integra as celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, comemorados em 2026.

A imagem do passaporte também foi compartilhada pela Casa Branca no perfil oficial de Trump na rede social X. Na publicação, a legenda destaca: "Novo passaporte dos EUA para comemorar o 250º aniversário da América".

Em publicação na Truth Social, Trump comentou o lançamento do documento e afirmou que o passaporte transmite a seguinte mensagem: "Bem-vindo, mas comporte-se".

Acompanhe tudo sobre:Donald Trump

Mais de Mundo

Número de mortos após terremotos na Venezuela chega a 1.430

Austrália dobra multa a redes sociais por acesso de menores de 16 anos

Terremoto na Venezuela: ONU estima que 6,8 milhões de pessoas foram afetadas

Forte terremoto atinge Afeganistão e Paquistão; moradores deixam casas em pânico

Mais na Exame

Casual

Os melhores restaurantes do Sul em 2026, segundo a Casual EXAME

Esporte

Quem apita Brasil x Japão? Fifa define arbitragem para jogo

Mundo

Número de mortos após terremotos na Venezuela chega a 1.430

Brasil

STF forma maioria para liberar pagamento de parte dos penduricalhos para juízes e MP