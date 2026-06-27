Novo passaporte dos EUA traz imagem de Trump em edição comemorativa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na sexta-feira, 26, a imagem de um passaporte comemorativo norte-americano com sua foto na página de identificação. O documento integra as celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, comemorados em 2026.

A imagem do passaporte também foi compartilhada pela Casa Branca no perfil oficial de Trump na rede social X. Na publicação, a legenda destaca: "Novo passaporte dos EUA para comemorar o 250º aniversário da América".

Em publicação na Truth Social, Trump comentou o lançamento do documento e afirmou que o passaporte transmite a seguinte mensagem: "Bem-vindo, mas comporte-se".