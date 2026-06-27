Novo passaporte dos EUA traz imagem de Trump em edição comemorativa

Edição comemorativa foi apresentada pelo presidente e divulgada também nos canais oficiais da Casa Branca (Reprodução/redes sociais)
Colaboradora
Publicado em 27 de junho de 2026 às 16h11.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou na sexta-feira, 26, a imagem de um passaporte comemorativo norte-americano com sua foto na página de identificação. O documento integra as celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, comemorados em 2026.
A imagem do passaporte também foi compartilhada pela Casa Branca no perfil oficial de Trump na rede social X. Na publicação, a legenda destaca: "Novo passaporte dos EUA para comemorar o 250º aniversário da América".
PATRIOT PASSPORT. pic.twitter.com/RYvLKloC7d
— The White House (@WhiteHouse) June 26, 2026
Em publicação na Truth Social, Trump comentou o lançamento do documento e afirmou que o passaporte transmite a seguinte mensagem: "Bem-vindo, mas comporte-se".