Roma revela, pela primeira vez, maior mosaico de parede da história

Um mosaico com 10 metros de altura e 16 metros de largura foi descoberto em uma galeria subterrânea nas Termas de Trajano, em Roma, e é considerado pelos arqueólogos o maior mosaico de parede já encontrado no mundo romano antigo.

A descoberta foi feita no Colle Oppio, região próxima ao Coliseu, e apresentada ao público na terça-feira, 8.

'Grande Mosaico'

Batizado de "Grande Mosaico", a obra retrata centauros, poetas com coroas de louros, mulheres nuas, musas e uma sequência de colunas ornamentadas.

Pequenos mosaicos brancos ao longo das colunas caneladas criam um efeito visual que simula o brilho do sol. "É certamente o maior mosaico de parede já encontrado em Roma e possivelmente no mundo", afirmou o arqueólogo Francesco Pacetti, envolvido na escavação, ao The Telegraph.

Uma seção do 'Grande Mosaico' (Reprodução/Redes Sociais)

Na base da obra, há uma representação minuciosa de uma cidade portuária, com muralhas de pedra, um portão principal com duas torres e o vislumbre de um templo. Os arqueólogos ainda não sabem se a cena retrata uma cidade real ou imaginária.

"Pode ser Óstia, mas simplesmente não sabemos. De qualquer forma, foi retratado com grande detalhe", disse Pacetti, referindo-se ao antigo porto romano na costa do Mar Tirreno.

O mosaico ainda apresenta tons de azul e terracota, hoje desbotados, e traz closes de personagens como um filósofo barbudo em tamanho natural, sua musa e um jovem poeta, além de um palco teatral ornamentado com mármore azul e branco.

Segundo os pesquisadores, algumas figuras podem representar pessoas reais, enquanto outras provavelmente retratam Eneias, herói mítico troiano associado à fundação de Roma.

Detalhe do 'Grande Mosaico' mostra um jovem poeta e as colunas ornamentadas (Reprodução/Redes Sociais)

Origem e escavações em andamento

Os especialistas acreditam que o mosaico decorava as paredes de uma domus (residência privada de uma família rica) ou fazia parte da Domus Aurea, o palácio construído pelo imperador Nero após o incêndio que destruiu grande parte de Roma em 64 d.C.

A peça pode ter sido ainda maior originalmente: sua parte superior foi cortada quando os romanos ergueram as fundações das Termas de Trajano sobre a estrutura, e a base ainda não foi totalmente escavada.

Atualmente, os arqueólogos trabalham para revelar outra seção do mosaico, que mostra uma cena de colheita de uvas e produção de vinho.

Outras descobertas no local

Na mesma galeria subterrânea, os pesquisadores encontraram tubos de chumbo que levavam água dos aquedutos até os banhos, com as inscrições "Therm" (de termas) e "Traian" (de Trajano) gravadas na superfície.

Também foi encontrado um afresco de 2.000 anos, batizado de "Cidade Pintada", que retrata uma cidade murada com teatro, templo com estátua de Apolo, pátios ornamentados com estátuas douradas e um bairro de "insulae" — antigos blocos de apartamentos romanos.

A peça, com 10 metros quadrados, foi descoberta durante escavações na década de 1990 e passou por restauração recente.

O afresco "A Cidade Pintada" (Reprodução/Redes Sociais)

Tesouro escondido por séculos

O mosaico e o afresco permaneceram ocultos por quase dois mil anos porque as Termas de Trajano foram construídas exatamente sobre eles. Inauguradas em 109 d.C., as termas eram, à época, o maior complexo termal do mundo romano, e foram erguidas sobre os vestígios da Domus Aurea de Nero, em uma tentativa dos sucessores do imperador de apagar seu legado.

Todo o complexo abrange 60 mil metros quadrados de ruínas, incluindo uma êxedra (grande parede de contenção semicircular com nichos), o que sugere que o local também funcionava como biblioteca na Antiguidade.

Segundo autoridades de Roma, o espaço deve voltar a sediar lançamentos de livros, em referência à sua função original. Até o momento, foi transformado em museu, com passarelas e sistema de iluminação instalados para permitir a visitação pública e destacar os detalhes do mosaico e do afresco.