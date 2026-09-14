Valentina Caran assume desafio de zerar vacância de edifício vizinho ao Itaú

RESUMO | A Valentina Caran Imóveis participa da comercialização do complexo corporativo Romeo y Julieta, na Chácara Santo Antônio, com meta de zerar a vacância até o fim do ano. O empreendimento Triple A tem 45 mil metros quadrados locáveis, dos quais 15 mil ainda estão disponíveis, com aluguel mensal entre R$ 85 e R$ 115 por metro quadrado.

A Avenida Paulista tem uma personagem que atravessou décadas de transformações do mercado imobiliário corporativo de São Paulo. Conhecida como uma das principais corretoras de escritórios da região, Valentina Caran construiu sua trajetória ajudando empresas a encontrar endereços na avenida e se tornou uma figura associada ao mercado corporativo paulistano.

Agora, a executiva está diante de um novo desafio em uma região onde a própria família já atua: a Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. A Valentina Caran Imóveis, ao lado de outras grandes imobiliárias corporativas como CBRE, Cushman & Wakefield e JLL, participa da comercialização do Romeo y Julieta, complexo corporativo Triple A que busca zerar sua vacância até o fim do ano.

O empreendimento tem 45 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). Entregue há dois anos, já conseguiu ocupar 30 mil metros quadrados, mas ainda possui 15 mil metros quadrados disponíveis. O preço do metro quadrado para aluguel mensal varia de R$ 85 a R$ 115 o metro quadrado.

"A meta da equipe comercial é atingir 100% de ocupação até o fim do ano. Hoje a gente tem uma vacância de 30%. Em dois anos, alugamos 70% do prédio. A ideia é fechar 100% até o final do ano”, afirma Raisa Caran, filha de Vantina.

Para acelerar essa ocupação, Raisa foi contratada como consultora e braço comercial do empreendimento, com um plantão presencial diário no edifício para receber clientes e acompanhar visitas de diferentes imobiliárias.

O desafio ganhou relevância em um momento de transformação da Chácara Santo Antônio. A região passou a atrair empresas que buscam alternativas aos polos tradicionais de escritórios, como Faria Lima e Vila Olímpia, pressionados por preços mais altos e baixa disponibilidade de espaços.

Entre os fatores que impulsionam o movimento está a negociação do Itaú para ocupar cerca de 90 mil metros quadrados em um edifício vizinho de padrão Triple A, o Esther Towers, da Eztec. A operação, considerada uma das maiores transações recentes do mercado corporativo, ainda não foi anunciada oficialmente, mas a negociação é tratada pelas fontes ouvidas pela EXAME como praticamente fechada.

XP, tecnologia e farmacêuticas ocupam o complexo

O Romeo y Julieta é formado por duas torres corporativas. A Romeo, torre mais baixa, passou por retrofit e abriga uma obra de arte de um cubo mágico premiada na Bienal. Já a Julieta é a torre nova, com fachada espelhada.

O complexo possui 85 mil metros quadrados de área total e, além dos 45 mil metros quadrados locáveis, conta com áreas comuns, garagens e um bosque de 4 mil metros quadrados.

Entre os ocupantes estão empresas como XP Inc., que ocupa 17 mil metros quadrados, a companhia de tecnologia romena Arrise, com 8 mil metros quadrados, além da B55, escola de empreendedorismo ligada a Guilherme Benchimol, e Helm e Timken do Brasil.

Segundo Raisa, a demanda pelos espaços restantes vem principalmente de empresas de maior porte. Bancos e farmacêuticas estão entre os setores que já visitaram o empreendimento em busca de áreas.

A comercialização não é exclusiva da Valentina Caran. A operação está aberta para diferentes imobiliárias corporativas, e a empresa da família participa como uma das responsáveis pela busca de novos ocupantes.

Um complexo inspirado no Cidade Matarazzo

Além da localização, o diferencial do empreendimento está no conceito. O projeto foi desenvolvido pelos mesmos investidores responsáveis pelo Cidade Matarazzo, em São Paulo, e busca levar para o ambiente corporativo elementos associados a hotelaria, bem-estar e biofilia.

O edifício possui um bosque interno de 4 mil metros quadrados, paisagismo acompanhado pela equipe de Roberto Ferrari, certificações Fitwel e LEED Gold, além de uma biblioteca funcional com cerca de 3 mil livros.

“É o futuro do corporativo. Como tem essa onda de voltar para o presencial, a preocupação é como essas pessoas vão voltar, em que condições”, afirma Raisa.

Para ela, a disputa por empresas deixou de ser apenas por localização ou preço. Os empreendimentos passaram a competir também pela experiência oferecida aos funcionários.

“Posicionamento de marca, o que você quer que empresas, investidores e clientes pensem sobre você, aonde você escolheu estar”, afirma.

Qual é a taxa de ocupação do Romeo y Julieta?

O Romeo y Julieta está 70% ocupado, com 30 mil dos 45 mil metros quadrados de área bruta locável já alugados. Segundo Raisa Caran, a meta da equipe comercial é atingir 100% de ocupação até o fim do ano.

Quanto custa alugar um escritório no Romeo y Julieta?

O aluguel mensal no Romeo y Julieta varia de R$ 85 a R$ 115 por metro quadrado. O complexo ainda possui 15 mil metros quadrados disponíveis.

Quais empresas ocupam o complexo Romeo y Julieta?

Entre os ocupantes estão XP Inc., com 17 mil metros quadrados, a empresa romena de tecnologia Risey, com 8 mil metros quadrados, além da B55 e da Santa Cruz Farmacêutica.

Por que a Chácara Santo Antônio está atraindo empresas?

A Chácara Santo Antônio passou a atrair empresas que procuram alternativas a polos como Faria Lima e Vila Olímpia, onde os preços são mais altos e há menor disponibilidade de espaços. Segundo fontes ouvidas pela EXAME, o Itaú negocia ocupar cerca de 90 mil metros quadrados no Esther Towers, edifício vizinho ao Romeo y Julieta.

Quais são os diferenciais do Romeo y Julieta?

O complexo possui um bosque interno de 4 mil metros quadrados, paisagismo acompanhado pela equipe de Roberto Ferrari, certificações Fitwel e LEED Gold e uma biblioteca com cerca de 3 mil livros. O projeto foi desenvolvido pelos mesmos investidores responsáveis pelo Cidade Matarazzo.

Qual é o papel de Raisa Caran na comercialização do empreendimento?

Raisa Caran foi contratada como consultora e braço comercial do Romeo y Julieta. A executiva mantém um plantão presencial diário no edifício para receber clientes e acompanhar visitas realizadas por diferentes imobiliárias.