Netanyahu recusa convite de Trump para cúpula de paz no Egito

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recusou o convite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cerimônia de assinatura do plano de paz para Gaza, que acontece nesta segunda-feira no Egito.

Segundo informou seu escritório em um comunicado, ele não participará do evento devido à proximidade do início do feriado de Simchat Torá, o último dia do período festivo judaico de Sucot, que começa no entardecer desta segunda-feira e termina no entardecer de terça-feira.

"O presidente americano Trump convidou o primeiro-ministro Netanyahu a participar de uma conferência que será realizada hoje no Egito", diz a nota, acrescentando que Netanyahu "agradeceu o convite, mas indicou que não poderia comparecer devido à proximidade do feriado".

Conferência acontece em Sharm el-Sheikh com presença de líderes globais

Anteriormente, a Presidência egípcia havia informado que Netanyahu participaria da Cúpula para a Paz na cidade de Sharm el-Sheikh, após uma conversa por telefone com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

Posteriormente, indicou em outra nota que o premiê israelense não participará da cúpula devido às festividades religiosas. "O presidente Trump sugeriu a participação do primeiro-ministro israelense na cúpula durante uma conversa telefônica com o presidente Abdel Fattah al-Sisi", esclareceu.

A cúpula, da qual participarão cerca de 30 líderes mundiais e que já contava com a presença do presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, começará quando Trump chegar à cidade egípcia, localizada na península do Sinai, após sua passagem por Israel.

Trump visita Israel e acompanha libertação de reféns

Antes de viajar para o Egito para a cúpula, Trump visita hoje Israel, onde acompanhou a libertação de todos os reféns israelenses que ainda permaneciam nas mãos do Hamas dentro da Faixa de Gaza.